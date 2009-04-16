Ющенко рекомендует Тимошенко поувольнять «лишних» замминистров

Президент подписал указ

Президент Виктор ЮЩЕНКО призывает Кабинет министров принять безотлагательные меры для существенного сокращения количества заместителей министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти, правительственных органов, глав местных государственных администраций. Об этом идет речь в Указе Президента “О некоторых мерах по обеспечению сокращения расходов государственного бюджета на содержание органов исполнительной власти”, текст которого размещен на официальном сайте главы государства. Указ издан с целью “обеспечения сокращения расходов государственного бюджета Украины на содержание органов исполнительной власти”.

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