Королевская: дорогостоящие реформы для Украины сегодня недоступны

Дорогостоящие реформы для Украины на сегодняшний день недоступны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, вступая в среду на публичных дебатах.

"Говорить о дорогостоящих реформах на сегодня нельзя – необходимо максимально использовать имеющийся ресурс", – сказала депутат.

По ее мнению, на данном этапе самым важным является то, чтобы реформы осуществлялись вовремя. "Если, допустим, антикризисные законопроекты сегодня в парламенте проходят рассмотрение по несколько месяцев, то... надо понимать, что дорога ложка к обеду", – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, по ее мнению, сегодня необходимо создать условия для развития и модернизации частного и государственного секторов, поскольку за последние годы в Украине не проводились серьезные технологические преобразования.

Депутат подчеркнула необходимость проведения комплекса реформ для преодоления кризиса в стране, в частности, это касается налогового кодекса. Речь идет о минимизации налогового давления, а также об ответственности за неуплату налогов и использование нелегальных налоговых схем, которые должны быть ликвидированы.

«Более 30% экономики находится в серой и черной нише. Это тот ресурс, который, к сожалению, не использован, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Платить налоги должно быть престижно», – сказала она.