Ющенко поможет банкам реструктуризировать зарубежные долги

Власть Украины готова всячески содействовать реструктуризации задолженности украинских банков перед их зарубежными учредителями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместном совещании с банкирами при участии представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Если необходимо со стороны официальной власти, начиная от правительства или Президента страны, официальное обращение к западным финансовым учреждениям по реструктуризации или пролонгации, я вам даю слово, что я готов это сделать… Скажите, что надо сделать официальной власти для того, чтобы вам минимизировать обслуживание?» – сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что в таких переговорах может стать партнером как Всемирный банк, так и Международный валютный фонд.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул также необходимость проведения работы по реструктуризации задолженности субъектов хозяйствования по их внешним обязательствам. «Позиция банка, который осуществляет финансирование, или банка, который ведет кассовое обслуживание того или иного клиента, в значительной степени выигрышно помогла бы формировать позицию клиента перед международным кредитором», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, по информации Президента Украины, до конца 2009 года объемы платежей по внешним обязательствам банковского сектора Украины составляют 12,5 млрд. долл., корпоративного сектора – 9,5 млрд. долл.