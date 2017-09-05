Киевский облсовет требует прекратить давление на депутатов со стороны СБУ

Киевский облсовет принял заявление с требованием прекратить противоправные действия Главного управления СБУ в г. Киеве и разблокировать казначейские счета, через которые финансируются областные программы социально-экономического развития. За соответствующий документ, адресованный руководству государства, депутаты проголосовали на внеочередной сессии 5 сентября.

Как известно, на основании писем СБУ казначейство остановило финансирование большинства областных программ. В частности, это касается отраслей здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, а также информационной политики, связей с общественностью и СМИ.

Заявление поддержали 43 депутата из 44 присутствующих, в том числе фракция «Украинское объединение патриотов – УКРОП». В то же время депутаты «Солидарности» и Радикальной партии не пришли на сессию.

В документе отмечается, что давление на областной совет началось после того, как он в июне поддержал заявление о необходимости законодательного урегулирования процедуры импичмента президента.

Местные депутаты убеждены, что для блокирования счетов нет законных оснований, а настоящей целью давления является установление тотального контроля над органами местного самоуправления и их решениями, а также переизбрание руководства облсовета.

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«Отсутствие профессиональной команды в Киевской областной государственной администрации и блокирование СБУ счетов облсовета не позволяет реализовывать социально-экономические программы Киевщины, а гражданам – получать гарантированные законом услуги. Это неприкрытая попытка устранить политических оппонентов от руководства областным советом путем их дискредитации в глазах жителей региона», – отметил председатель фракции УКРОП в Киевском областном совете Денис Нестеров.

Представитель УКРОПа заявил, что уровень финансирования программ социально-экономического развития Киевской области по состоянию на начало сентября и без того не превышает 10,27%, а из-за блокирования счетов всех распорядителей и получателей бюджетных средств реализация гарантированных услуг для населения станет просто невозможной. В первую очередь это касается программы предоставления бесплатных лекарств и возмещения льготным категориям расходов на проезд. Под угрозой срыва оказался и отопительный сезон в образовательных и медицинских учреждениях области.

«Обращаемся к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров, Генеральному прокурору и председателю Национального антикоррупционного бюро с требованием вмешаться в ситуацию, восстановить законность, прекратить противоправные действия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и разблокировать работу казначейства – ради финансирования программ, принятых Киевским областным советом, и предоставить возможность жителям Киевщины получать гарантированные законом услуги», – говорится в документе.