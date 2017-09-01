Порошенко: война не является препятствием для проведения реформ

Президент Петр Порошенко убежден, что война не является препятствием для проведения реформ.

Читайте также"Праздник для всей Европы": в ЕС поздравили Украину со вступлением в силу соглашения об ассоциацииКак передает корреспондент УИНАН, об этом он сообщил во время церемонии открытия новой Песочинской общеобразовательной школы в Харьковской области.

«В условиях войны, в условиях агрессии, государство, власть продемонстрировали, что война не является препятствием для проведения реформ. Мы обеспечили экономический рост», - заявил глава государства.

«Несколько дней назад мы открывали новые мосты, новые дороги, школы, детские сады. Сегодня будет открыт новый перинатальный центр, новый центр предоставления административных услуг», - добавил Порошенко.