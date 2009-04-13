Кравчук подтвердил: Медведчук помог Тимошенко «подружиться» с Путиным

Виктор Медведчук действительно является политическим консультантом Юлии Тимошенко, об этом экс-президент Леонид Кравчук заявил в интервью «Делу». Однако, по его словам, Медведчук не является связующим звеном между силами Тимошенко и Януковича, поскольку это бесполезно.

«Они (ПР и БЮТ – ред.) никогда не смогут договориться. У этих лидеров слишком много амбиций. Они хотят всю власть и сразу, поэтому не смогут объединить свои усилия даже ради общих целей. Даже Медведчук тут был бы бессилен», - заявил Кравчук.

Однако экс-президент подтвердил, что улучшение отношений между Тимошенко и российским премьером Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым произошло с помощью Медведчука: «Это произошло не без его участия. Он мог донести информацию об истинных намерениях премьера, познакомить их между собой. Но не надо преувеличивать. Из Медведчука делают Мефистофеля — на Банковой его боятся как огня, президент критикует премьера за то, что она кого-то из его людей взяла в свой аппарат…»