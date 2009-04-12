В ЕЦ объяснили, почему в парламенте сейчас кухарки и водители

В руководстве партии «Единый центр» считают, что на парламентских выборах проходной барьер для партий следует оставить на уровне 3%, а для партийных блоков поднять до 7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Донецке заместитель председателя партии «Единый центр», народный депутат Виктор ТОПОЛОВ.

Он высказался за ликвидацию так называемых «именных» партийных блоков, а для тех блоков, которые останутся, предложил поднять проходной балл в зависимости от числа партий, входящих в блок.

«Мы за то, чтобы ликвидировать институт именных блоков, потому что это виртуальная политическая сила, которая строится на харизматическом лидере», - сказал В.ТОПОЛОВ. Он пояснил, что депутаты, попавшие в именной партийный блок, становятся заложниками своего лидера и не имеют собственного права голоса. «Страшно потом что происходит, потому что человек, который за счет своего лица и своей ауры избрался в парламент, у него соблазн под себя принимать людей в избирательный список своего блока, тех, которые будут делать то, что он им скажет», - отметил В.ТОПОЛОВ.

Депутат подчеркнул, что именно «поэтому сейчас в парламенте кухарки и водители, потому что никто не имеет собственного мнения».

В то же время, по мнению В.ТОПОЛОВА, «блоки можно оставить – пожалуйста. Но когда мы говорим о блоках, мы вносим предложения, что если партии объединяются и идут в блоках, проходной барьер для них должен быть выше». По его мнению, «если для партий оставить 3%, то проходной барьер для блока, в зависимости от количества партий, должен быть дифференцирован и все время расти, потому что иначе соревнование несправедливо».

«Партийные блоки, как правило, менее продуктивны, чем партии. Нужна конкретная партия, которая отвечает за те обязательства, которые она берет перед людьми во время выборов. Для партий можно и нужно оставлять 3%, а для партийного блока, может даже, поднять до 7%», - сказал В.ТОПОЛОВ.