Тимошенко проводит Кабмин в конструкторском бюро Кучмы

Украине необходимо создать национальную спутниковую систему связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на выездном заседании Кабинета министров, проходящем в Днепропетровске в КБ "Южное".

«Я хотела бы, чтобы мы сегодня обсудили создание национальной спутниковой системы связи. Это то, что мы все задолжали сегодня Украине. Нам нужно иметь собственный спутник», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшнем заседании планируется рассмотреть один законопроект и 16 нормативно-правовых актов, которые бы позволили наладить достойную работу космической отрасли.

По ее словам, на сегодняшний день состояние в отрасли довольно сложное. Исходя из имеющихся у нее данных, премьер сделала вывод, что предприятия отрасли зарабатывают средства преимущественно на аренде помещений.