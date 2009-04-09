Тимошенко разулась в прямом эфире (фото)

В пятницу Юлия Владимировна провела четыре часа в прямом эфире программы «Шустер Live». Большую часть этого времени премьер простояла за стеклянной трибуной. Юлия Владимировна по обыкновению была обута в туфли на высоченном каблуке.

Но во время одной из рекламных пауз премьер сняла свои гламурные туфли, аккуратно отставила их в сторонку и присела на стоявший рядом диванчик. В течение всей рекламной паузы Юля сжимала пальчики на ногах и разминала стопы.

Но очевидно времени на полноценную "разминку" не хватило, и когда Тимошенко нужно было снова стать за трибуну, она не стала обуваться. Просто… пошла к микрофону босиком.

И уже в процессе программы продолжала разминать затекшие ноги.

Закончив с "зарядкой", Тимошенко, очевидно чтобы присутствующие в студии депутаты, гости и телезрители не заподозрили, что она вдруг стала ниже ростом, простояла до конца эфира... на цыпочках.

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