Тимошенко разулась в прямом эфире (фото)

16:47, 09 апреля 2009
Политика
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А чтобы было не заметно, стояла на цыпочках

В пятницу Юлия Владимировна провела четыре часа в прямом эфире программы «Шустер  Live». Большую часть этого времени премьер простояла за стеклянной трибуной. Юлия Владимировна по обыкновению была обута в туфли на высоченном каблуке.

Но во время одной из рекламных пауз премьер сняла свои гламурные туфли, аккуратно отставила их в сторонку и присела на стоявший рядом диванчик. В течение всей рекламной паузы Юля сжимала пальчики на ногах и разминала стопы.

Но очевидно времени на полноценную "разминку" не хватило, и когда Тимошенко нужно было снова стать за трибуну, она не стала обуваться. Просто… пошла к микрофону босиком.

И уже в процессе программы продолжала разминать затекшие ноги.

Закончив с "зарядкой", Тимошенко, очевидно чтобы присутствующие в студии депутаты, гости и телезрители  не заподозрили, что она вдруг стала ниже ростом,  простояла до конца эфира...  на цыпочках.

Все фото с сайта Блик.UA

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