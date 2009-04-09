Украинских миротворцев в конце мая могут бросить там, где они есть?

В Министерстве обороны Украины подчеркивают неотложную необходимость решения вопроса с перечислением средств, полученных Украиной от ООН за миротворческую деятельность, в свой ведомственный, а не государственный бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Виктор КОРЕНДОВИЧ сегодня на брифинге.

Он отметил, что государственным бюджетом Украины на 2009 год финансирование миротворческой деятельности Вооруженных сил Украины запланировано на уровне 74 млн. грн.

В то же время В.КОРЕНДОВИЧ подчеркнул, что всего ВСУ в год необходимо 360 млн. грн. на осуществление миротворческой деятельности, а установленных бюджетных ассигнований хватит лишь до конца мая.

«Минобороны не может принять решение и перевести средства из одной бюджетной статьи на другую. Если на уровне Верховной Рады не будут внесены изменения в оборонный бюджет, тогда Украина не сможет содержать своих миротворцев за рубежом. Мы даже не сможем их вернуть на Родину», - сказал В.КОРЕНДОВИЧ, добавив, что на сегодняшний день военное ведомство вынуждено тратить на миротворческую деятельность средства, которые бюджетным распределением были запланированы, в частности, на конец года.

В связи с этим он сообщил, что на сегодняшний день за выполнение миротворческой миссии в Либерии государство получает от ООН около 20 млн. грн. в год.

«Но эти средства попадают в общий государственный бюджетный фонд. Особенно в такой сложной ситуации получение этих средств напрямую в бюджет Минобороны значительно бы облегчило ситуацию с финансированием нашего миротворческого контингента», - отметил В.КОРЕНДОВИЧ.

Представитель Минобороны подчеркнул, что это один из тех вопросов, который требует решения на высшем государственном уровне, в том числе законодательном.