ПР рискует получить массовые акции возле своего центрального офиса

Сторонники законопроекта о выборах городскихпредседателей в два тура присутствуют во всех депутатских фракциях. Чтобы законопроект имел большие шансы на прохождение в парламенте, его авторами стали Николай КАТЕРИНЧУК (НУ–НС), Владислав КАСЬКИВ (НУ–НС), Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ–НС), Ольга БОДНАР (БЮТ), Владимир БОНДАРЕНКО (БЮТ), Адам МАРТЫНЮК (КПУ), Алексей КОСТУСЕВ (ПР).

Напомним, что согласно этому законопроекту в выборах по мажоритарной системе абсолютного большинства победителем считается тот кандидат, который наберет не менее чем 50% плюс один голос всех голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. В случае если ни один кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур выборов, в котором принимают участие лишь два кандидата, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов. Во втором туре победителем считается тот кандидат, который набрал относительное большинство голосов, то есть больше, чем его соперник.

Депутаты Верховной Рады и политики поделились прогнозами с корреспондентом УНИАН, поддержат ли их фракции данный законопроект об изменениях избирательной системы.

Заместитель председателя ВР, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО, убежден, что нынешняя избирательная система требует изменений. «Лично я поддерживаю это предложение (законопроект № 3051-1 – УНИАН). Сегодня общество настроено на радикальные изменения действующего законодательства. И нам, политикам, нужно примириться с тем, что украинское общество требует перемен», - заявил он.

В свою очередь народный депутат Украины от БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО напомнил, что этот законопроект «вертится уже третий созыв». «Из-за неорганизованности не хватало нескольких голосов. В последний раз ЧЕРНОВЕЦКИЙ был избран мэром на уровне 12% голосов. Если бы была двухтуровая система, ЧЕРНОВЕЦКОГО не было бы ни в первый, ни во второй раз», - уверен В.БОНДАРЕНКО. Он обратил внимание, что данный законопроект «направлен не на то, чтобы побороть ЧЕРНОВЕЦКОГО, а с целью усилить легитимность избранных мэров». В то же время В.БОНДАРЕНКО предположил, «даже если закон пройдёт в ВР, то друг ЧЕРНОВЕЦКОГО – Президент, который, кстати, искренне вручил ему орден Ярослава Мудрого, наложит вето – это однозначно».

По мнению народного депутата Украины от НУ–НС Владимира АРЬЕВА, «только приняв этот законопроект, можно обеспечить реальное представительство человека, который будет беспокоиться об интересах городской громады». «Думаю, что фракция НУ–НС в большинстве может поддержать законопроект, кроме ЕЦ, может быть, МАТВИЕНКО. «Народная самооборона» – будет голосовать «за» – однозначно», - прогнозирует депутат.

Секретарь Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (КПУ) Сергей ГОРДИЕНКО, считает, что «законопроект, который подписал МАРТЫНЮК, фракция поддержит». «Компартия стоит на принципах проведения двухтуровых выборов в больших городах, и моя точка зрения, что даже в городах областного подчинения. Что касается выборов председателей сельских и поселковых советов, этот вопрос будет дискутироваться», - уточнил он.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (БЮТ) Ольга БОДНАР объяснила, что «часть депутатов не готова поддержать идею двух туров для маленьких городов». «Путём опроса мы пришли к выводу, что можно предусмотреть такие выборы для городов с населением от 75 тыс. и больше. Населённые пункты, где менее 75 тыс. жителей, будут голосовать в один тур. Я думаю, что законопроект будет поддержан – в первом чтении – точно, потому что там есть представители всех политических сил. В настоящий момент нашли тот компромисс, который удовлетворяет все политические силы», - сообщила Ольга БОДНАР.

Председатель Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы (БЮТ) Анатолий СЕМИНОГА заявил, что «БЮТ будет голосовать за этот законопроект в полном составе». «Эта поправка к закону даст возможность избирать голов всей громадой, а не политическими или экономическими группами», - отметил он. В случае принятия данного закона А.СЕМИНОГА выразил сомнение, что Президент наложит вето. «Он захочет взять на себя ответственность за те процессы, которые происходят в Киеве?!», - сказал он.

В свою очередь, народный депутат Украины от НУ–НС Кирилл КУЛИКОВ выразил надежду, в случае, если ВР примет законопроект, «у Президента хватит достоинства, и он хоть что-то сделает для Киева». «В поддержку законопроекта (законопроект № 3051-1 – УНИАН) создана большая группа авторов, которые представляют все фракции. Несмотря на то, что ПР два раза провалила принятие этого закона, я знаю, что за него готовы голосовать Блок Литвина, коммунисты и НУ–НС. Президент может наложить вето, но та ситуация, в которой Киевский городской голова назначает исполняющими обязанности снятых президентом заместителей – это вызов Президенту. Потому что когда маргинал покупает 200 тыс., и в результате чего руководит пятимиллионным городом – это страшно», - отметил К.КУЛИКОВ.

Выражая позицию фракции Партии регионов в отношении законопроекта о двухтуровых выборах городских голов, первый заместитель председателя депутатской фракции Партии регионов в ВР Александр ЕФРЕМОВ предложил «воспитывать культуру у наших людей, и не толкать государство на лишние траты». «Сегодня большинство людей в государстве говорят о том, что выборы – это только трата денег. Если только для того, чтобы убрать ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киеве – это факт, который может повлиять на данное решение. Я не вижу возможности в ближайшее время рассматривать этот законопроект», - резюмировал А.ЕФРЕМОВ.

Добавим, что идею двухтурового проведения выборов городских голов в областных центрах и Киеве поддерживает председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН. Об этом он заявил в прошлую пятницу на пресс-конференции в ВР. «Я поддерживаю идею двухтуровости для столицы и для областных центров. Не для всех… В противном случае у нас будут бесконечные выборы, с учётом даже того, что у нас уже состоялось порядка тысячи досрочных выборов после принятия соответствующих постановлений Верховной Радой этой каденции», – сказал он.

В то же время об активной поддержке проведения выборов - как городских, так сельских и поселковых голов в два тура, неоднократно заявляли общественные организации.

В частности, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ считает, что «позиция Партии регионов является основным препятствием на пути смены власти в Киеве». «Партия регионов является инициатором проведения досрочных президентских и парламентских выборов, в то же время, в отношении выборов городских голов в два тура, заявляет о невозможности их проведения в период кризиса. Где логика?! Выборы Президента проходят в два тура, и это никого не удивляет. Мы понимаем, что в других городах есть свои черновецкие, которые подкупив какую-то часть электората, занимают должностные кресла. Благодаря избранию городских голов по мажоритарной системе абсолютного большинства, кандидаты, которые выйдут во второй тур, будут опираться на более широкую поддержку электората и учитывать программные требования проигравших», – заявил В. ЧЕРНЯХОВСКИЙ. В случае если ПР в очередной раз проголосует против поддержки законопроекта, «Форум спасения Киева» планирует проведение массовых акций возле центрального офиса Партии регионов.

Напомним, что 17 февраля депутаты не приняли законопроект о выборах по мажоритарной системе абсолютного большинства для городских голов (рег. № 1060), предложенный В. КАСЬКИВЫМ, С. ПОДГОРНЫМ, В. БОНДАРЕНКО и М. ПОЖИВАНОВЫМ.

4 марта Верховная Рада не поддержала проект закона, который предусматривал возобновление мажоритарной системы абсолютного большинства при выборе городских голов, предложенного Н. КАТЕРИНЧУКОМ (рег. № 2270-3).

В обоих случаях не голосовали «за» Партия регионов и коммунисты.

Напомним, что очередные выборы городских, сельских, поселковых голов запланированы на март 2010 года.