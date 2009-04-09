Донецкий губернатор поддерживает идею о ликвидации госадминистраций

Председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО поддерживает идею председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА о необходимости ликвидировать районные и областные государственные администрации. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению В.ЛОГВИНЕНКО, органы местного самоуправления, сформировав депутатский корпус, «должны избрать, нанять менеджеров, которые бы выполняли программу, предлагаемую органами местного самоуправления». «То есть, исполнительную власть любого уровня совет должен сформировать сам, и это правильно», - уточнил губернатор.

Он считает, что в управлении страной переход к институту администраций был связан с формированием вертикали исполнительной власти. В.ЛОГВИНЕНКО объяснил это не чьим-то желанием, а возникшей на тот момент необходимостью: «Почему перешли к институту администраций? Это попытка выстроить вертикаль исполнительной власти, и не потому, что так хотелось кому-то, а потому, что время показало, насколько органы местного самоуправления не смогли сформировать свою исполнительную власть».

В то же время, говоря о Донецкой области, губернатор отметил, что в этом вопросе в регионе «благополучная ситуация».

В новой модели управления страной без института районных и областных администраций и есть «перспектива развития общества, в том числе, политической системы» в Украине, уверен В.ЛОГВИНЕНКО. По его словам, главной проблемой здесь останется дефицит специалистов, дефицит государственных менеджеров.

«Надо думать сейчас и понимать: где готовить, как готовить и кого готовить из тех, кто пришел бы затем в исполнительную власть. Там должны быть люди подготовленные не по политическим мотивам», - сказал глава обладминистрации.

«Если партии претендуют на какие-то определяющие роли, они уже сегодня должны понимать, кого они пригласят в исполнительную власть, победив на выборах», - заключил В.ЛОГВИНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН считает необходимым ликвидировать районные и областные государственные администрации. Об этом он заявил в ходе поездки в Полтаву. «Сегодня надо принять решение - ликвидировать районные и облгосадминистрации, чтобы люди избирали депутатов в округах», - заявил В.ЛИТВИН. По его словам, избранные народом руководители должны сформировать исполкомы. «Тогда не будет сведения счетов. Ведь сегодня отсутствие эффективности власти приводит к тому, что люди не знают, к кому обратиться», - заявил В.ЛИТВИН.