Для Тимошенко, Ющенко и Януковича одновременные выборы - это тупик

Одновременные президентские и парламентские выборы не выгодны ни одному из ведущих политических лидеров, потому что кандидаты в Президенты не смогут возглавить избирательные списки своих политических сил.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии народного депутата Украины Остапа СЕМЕРАКА (фракция БЮТ).

По его словам, в соответствии с 56-й статьей закона «О выборах Президента Украины», когда на таких одновременных выборах кандидат на пост главы государства баллотируется еще и в народные депутаты, то это является основанием для снятия его с регистрации как кандидата в Президенты.

«Потому для каждого из политиков первого эшелона, которые могут баллотироваться на пост главы государства, – и для Юлии ТИМОШЕНКО, и для Виктора ЯНУКОВИЧА, и для нынешнего Президента, и для лидера коммунистов и других одновременное проведение президентских и парламентских выборов – это тупик», - убежден О.СЕМЕРАК.

«Учитывая тот факт, что политическая сила инициатора одновременных выборов – Виктора ЮЩЕНКО – без него самого вряд ли имеет хоть какие-то шансы на преодоление проходного барьера, можно сделать вывод, что на Банковой или не выучили закон, или блефуют”, - считает он.

При этом О.СЕМЕРАК не исключил, что “ЮЩЕНКО решил не баллотироваться в Президенты».

По мнению О.СЕМЕРАКА, «в целом нынешнее избирательное законодательство создает столько преград для одновременного проведения выборов Президента и Верховной Рады, что такая комбинация является практически невозможной».