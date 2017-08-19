ЦИК назначила дату первых местных выборов в 202 объединенных территориальных громадах

Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел председатель Комиссии Михаил Охендовский. Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

"Комиссия обратилась в Комитеты Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, а также по вопросам правовой политики и правосудия по подготовке соответствующих изменений в законодательные акты относительно нормирования особенностей назначения и проведения первых выборов депутатов сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной громады и соответствующего сельского, поселкового, городского головы в ОТГ, в состав которой вошли территориальная громада города (территориальные громады городов), республиканского в АР Крым, областного значения и территориальная громада села, поселка, другого города (территориальные громады сел, поселков, других городов), расположенная на территории смежного района (районов), или территориальная громада другого смежного города (территориальные громады других смежных городов ) республиканского в АР Крым, областного значения, а также организации подготовки и проведения других выборов, в частности депутатов районного совета, на территории этой ОТГ.

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Кроме того - относительно нормирования особенностей назначения и проведения дополнительных выборов депутатов сельского, поселкового совета ОТГ от сельских, поселковых территориальных громад, которые добровольно присоединились к сельской, поселковой ОТГ, расположенной в пределах смежной административно-территориальной единицы - смежного района (смежных районов) или смежного города (смежных городов) республиканского в АР Крым, областного значения, а также организации подготовки и проведения других выборов, в частности депутатов районного совета, на территории такой ОТГ", - говорится в сообщении.

Также ЦИК обратилась в комитеты ВР о предоставлении разъяснений Закона Украины "О местных выборах" с учетом пункта 5 Постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2015 года № 645-VIII "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2015 году "о возможности назначения Центральной избирательной комиссией и соответствующими ТИК в пределах своих полномочий местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей и осуществления замещения депутатов местных советов на этих территориях в случае досрочного прекращения их полномочий до назначения парламентом и проведение на указанных территориях соответствующих местных выборов.

"Рассмотрев соответствующие обращения Тернопольской и Ивано-Франковской областных государственных администраций, ЦИК установила отсутствие правовых оснований для назначения первых местных выборов депутатов Толстенском поселковом совете ОТГ, Толстенского поселкового головы и депутатов Чернелицкого поселкового совета ОТГ, Чернелицкого поселкового головы, соответственно, и объявления их избирательного процесса", - сообщили в ЦИК.

Кроме того, рассмотрев обращение ряда ОГА относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных громад, назначила выборы в 202 ОТГ во всех без исключения областях Украины на воскресенье, 29 октября.

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В частности, в Винницкой области такие выборы состоятся в 9 объединенных территориальных громадах, в Волынской области - в 19 ОТГ, в Днепропетровской области - в 19 ОТГ, в Донецкой области - в 2 ОТГ, в Житомирской области - в 13 ОТГ, в Закарпатской области - в 1 ОТГ, в Запорожской области - в 10 ОТГ, в Ивано-Франковской области - в 8 ОТГ, в Киевской области - в 4 ОТГ, в Кировоградской области - в 6 ОТГ, в Луганской области - в 4 ОТГ, во Львовской области - в 8 ОТГ, в Николаевской области - в 1 ОТГ, в Одесской области - в 11 ОТГ, в Полтавской области - в 12 ОТГ, в Ривненской области - в 5 ОТГ, в Сумской области - в 9 ОТГ, в Тернопольской области - в 4 ОТГ, в Харьковской области - в 7 ОТГ, в Херсонской области - в 10 ОТГ, в Хмельницкой области - в 7 ОТГ, в Черкасской области - в 15 ОТГ, в Черновицкой области - в 4 ОТГ, в Черниговской области - в 14 ОТГ.

При этом Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 9 сентября.

"В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 1 млн 330 тысяч человек, то есть около 4% всех избирателей Украины. Указанное количество избирателей превышает количество избирателей шести областных центров Украины вместе взятых. В частности, Тернополя, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Черновцов и Чернигова", - отметили в Комиссии.