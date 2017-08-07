Похоже, это рекорд: гендиректор "Укрспецэкспорта" получил зарплату в 1 миллион

Гендиректор госкомпании "Укрспецэкспорт" Павел Букин задекларировал зарплату размером 1,1 млн грн. Об этом в Twitter сообщил "Центр противодействия коррупции".

В изменениях к имущественному состоянию от 2.08 (август) у Букина указана зарплата 1 099 785 грн. В изменениях от 4 июля зарплата указана 786 284 грн. В изменениях от 6 июня у Букина указана зарплата значительно меньше - 194 625 грн, передает "Украинская правда".

Читайте такжеВ Кабмине заявили, что не давали согласия на высокие премии для руководства НАПК – СМИ

Однако 4 мая он внес изменения, где также указал зарплату более миллиона – 1 013 998 грн.

3 апреля Букин вносит изменения в имущественное состояние и указывает зарплату 249 128 грн, 1 марта - 291 195 грн, а 6 февраля - 160 172 грн.

Укрспецэкспорт - госкомпания, которая имеет монопольное право осуществлять экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения.