События недели: версия читателей УНИАН – Кличко на пенсии, паника в Кремле из-за новых санкций и неожиданный поворот в деле садиста из "ДНР", убившего украинского школьника

Начнем с отношений России и США, которые продолжают свое стремительное скатывание в такую бездну, которой они, по словам многих экспертов и политологов, не достигали даже во времена холодной войны.

Еще на прошлой неделе Путин, видимо, окончательно осознавший, что его ставка на Трампа провалилась, дал команду вечно грустному Лаврову объявить о введении «дипломатических санкций» против США. В частности, было объявлено, что Москва сокращает численность американских дипломатов по всей России до 455 человек, что приведет к сокращению 755 сотрудников дипмиссии США. Ну, и пакость по мелочи: в качестве мести за уже давно тянущуюся историю с арестом российских дипдач в США, американских дипломатов лишили доступах к их посольской даче под Москвой, в Серебрянном Бору.

Самое смешное в этой истории то, что это, как модно нынче говорить в России, оказалось «ассиметричным» ответом не на прошлогодний шаг Обамы, который незадолго до своего ухода из Белого дома выслал из США российских дипломатов. Это оказалась реакция на новый пакет экономических санкций против России, которые Трамп, несмотря на все свое нежелание, был вынужден подписать.

Чувствуете разницу в обмене ударами? Путин, больше 10 лет купавшийся в нефтедолларах, так и оставил Россию экономическим карликом на фоне США. В результате, Москва оказалась просто неспособна противопоставить Вашингтону хоть что-то весомое. Осталось только мелко гадить. И, в обмен на санкции, которые еще больше придушат и так задыхающуюся экономику России, кремлевская верхушка сподобилась только на высылку дипломатов.

Но даже здесь возникает вопрос, кому же от этого будет хуже. Ответ ясен для всех – хуже будет только россиянам. У американцев просто нет такого количества дипломатов в России, и эти сокращения коснутся сотен простых россиян и их семей, которые работают на административных должностях в американском посольстве и трех консульствах. Впрочем, это еще цветочки. Ягодки будут для тех, кто теперь, в ожидании получения американской визы, вынужден будет тратить месяцы, а не дни, поскольку консульства просто физически не смогут обрабатывать десятки тысяч заявок в месяц. Например, в 2016 году россиянам было выдано более 186 тысяч виз. Представляете, сколько сорвется планов у простых людей и частного бизнеса?

Хотя, чего это я о каких-то глупостях пишу. С каких это пор в Кремле думали о благополучии своих подданных. Это их проблемы, вернемся к более высоким материям.

После того, как Россия объявила о высылке рекордного количества американских дипломатов, а Трамп подписал закон о новых санкциях, стало окончательно ясно, что вся эта история с санкциями и риторикой времен холодной войны затянется на долгие годы. Судя по всему, Путин, ранее так нежно ворковавший с Трампом в надежде на то, что два крутых парня смогут договориться, так и не понял того простого факта, что ни один западный лидер не может себя вести так же, как он сам. По этому поводу в западной прессе писали, что российский вождь, уничтоживший у себя в стране оппозицию, независимые СМИ и единолично правящий своей страной, просто не может осознать пределов власти Трампа, который является всего лишь одной из трех равноценных ветвей власти в США и не может единолично принимать решения. Путин не может осознать того простого факта, что на «загнивающем» Западе суды действительно могут быть независимыми и выносить решения, на которые президенты и премьеры просто не могут повлиять.

Понял Путин только одно – его надежды в очередной раз рухнули, а друг Дональд – слабак, и помочь ему ничем не может. Поэтому у него остается один путь –дальше повышать ставки, бряцать оружием и сеять хаос, попутно рассказывая своему одураченному народу о плохом Западе в целом, и мерзкихамерикашках, в частности, продолжающих плести козни против самой прекрасной страны в мире. К чему это все может привести, никто не знает, и от этого становится еще тревожнее.

Также на этой неделе произошло еще одно событие, которое наши читатели пропустить не могли. Это заявление Владимира Кличко о завершении своей боксерской карьеры и уходе на почетную спортивную пенсию. В своем видеообращении Владимир заявил, что это еще не конец, поскольку он еще несколько лет назад спланировал новую карьеру, которой уже начал заниматься. При этом Кличко выразил надежду, что она будет такой же успешной, как и спортивная.

Уверен, что, несмотря на вполне ожидаемое решение, это известие заставило взгрустнуть практически каждого украинца. Да и как здесь не грустить. С его уходом завершилась целая эпоха доминирования братьев Кличко в мире бокса. Не будет теперь реванша с Джошуа, на который, наверняка, многие надеялись. Не будет больше и других бессонных ночей в ожидании очередного боя и триумфа украинца. Легенда, эпоха – к братьям Кличко можно применить множество таких определений, и если уход Виталия мы перенесли относительно спокойно, зная, что есть еще второй брат, то с заявлением Владимира ощущение завершения эпохи ощущаешь особенно остро.

Но, сколько веревочке не виться, все равно конец будет. Нам остается только поблагодарить братьев, сделавших для повышения престижа и узнаваемости Украины уж намного больше, чем некоторые президенты. Как говорится, это была славная охота!

Следили наши читатели и за историей, разворачивающейся вокруг боевика «ДНР», зверски убившего украинского школьника и интересными нюансами этой давней истории, всплывшими на этой неделе.

Вкратце расскажу предысторию. Летом 2014 года боевики так называемого батальона «Керчь» задержали на блок-посту украинского школьника, вратаря краматарской молодежной футбольной команды Степана Чубенко. Поводом для задержания стала ленточка украинского флага на рюкзаке. Ранее неоднократно судимый рецидивист Вадим Погодин, командовавший этой бандой, обвинил школьника в участии в трагедии 2 мая в Одессе и назвал его агентом «Правого Сектора». Школьника Погодин (позывной «Керчь») вместе с двумя другими боевиками («Жора» и «Буба») пытали, связали руки скотчем и выбили зубы. После этого отволокли к реке, где расстреляли пятью выстрелами в затылок. С того времени Погодин жил то на Донбассе, то в Москве, то в Крыму. На полуострове он и был задержан по запросу украинской стороны на 40 дней.

Удивляться здесь особо нечему. С тех пор, как Россия начала свою необъявленную войну против Украины, взаимная экстрадиция обвиняемых в криминальных преступлениях не прекращалась, их уже было несколько десятков. А поскольку Погодин проходил по криминальной статье, его вполне могли и выдать украинской стороне, ведь даже «следователи ДНР», которые тоже занимались этим делом по личному распоряжению Захарченко, не имели сомнений в том, что он совершил.

Вроде все шло к его экстрадиции, однако садист оказался не так прост, как ожидалось. Спецкорреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин выяснил, что за Погодина просили многие депутаты Госдумы и многие другие «герои» необъявленной войны. Как оказалось, Погодин принадлежал и общался с тем узким кругомлюдей, которые в самом начале раскачивали войну на Донбассе, среди них были Бородай, Гиркин, Безлер (Бес), Ходаковский и Сергей Дубинский (Хмурый). Да, да, тот самый «Хмурый», почти единственный серьезно засветившийся в деле со сбитым малайзийским«Боингом» МН17. Именно его следствие рассматривает в качестве одного из ответственных за транспортировку «Бука»,с которого был произведен выстрел по гражданскому самолету, от границы с Россией до места дислокации. И больше всех за Погодина просил именно «Хмурый». Об этом заявил в своем интервью «Политнавигатору» Александр Бородай.

«Я никогда бы не стал публично говорить на эту тему, если бы меня не обзвонили по этому поводу все, кто только мог, включая «Хмурого»…В общем все, «кто в теме», интересуются участью «Керча». Я понимаю, что люди опасаются, чтобы случай «Керча» не стал прецедентным случаем», - сообщил Бородай.

При этом он выразил абсолютную уверенность в том, что убийцу не выдадут Украине ни при каких раскладах. «Это не будет сделано вне зависимости от того, каким бы человеком не был Вадим «Керчь», вне зависимости от его личных качеств, и вне зависимости от того, что он совершил или не совершил на Донбассе», - заявил Бородай.

И он оказался прав. В минувшие выходные убийца был выпущен из следственного изолятора в аннексированном Крыму и исчез в неизвестном направлении. Вывод здесь может быть только один – российские власти поняли, что чуть было не передали Украине возможного очень опасного свидетеля по делу уничтожения малазийского «Боинга», который мог сдать тех, кто был к этому причастен.

«В итоге, за несколько месяцев до предъявления Нидерландами окончательных обвинений и обнародования имен всех причастных к трагедии, садист не просто избегает экстрадиции, но и оказывается на свободе. Суда над ним не будет, как теперь выясняется, ни в России, ни даже в «ДНР»», - подытожили в расследовании «Новой газеты».

На этом фоне наши читатели пропустили еще одну возмутительную историю. На этой неделе стало известно о закрытии дела против нардепа и главы комитета ВР по вопросам нацпезобасности Сергея Пашинского за стрельбу под Киевом.

Кто призабыл, напомню - речь идет об уголовном деле по факту стрельбы прошлой зимой, когда Пашинский, в ходе конфликта, выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

В нашей славной ГПУ пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. А действия второго участника событий Химикуса признаны «общественно опасными». Было установлено, что в действиях Химикуса отсутствует состав уголовного преступления по ч. 2. ст. 296 УК Украины (хулиганство), однако может присутствовать состав административного нарушения в виде нецензурной брани.

Если вы сложите весь паззл вместе, то получится, что Пашинский чуть не убил простого гражданина, прострелив ему ногу за то, что человек…бранился.

Можно пойти в своих рассуждениях дальше и перефразировать, что Пашинский открыл огонь по живому человеку, чтобы защититься от матюков, которые, видимо, серьезно угрожали его жизни и душевному здоровью. И ему за это ничего не будет.

В соцсетях отметили, что это конечно, без преувеличения уникальное событие в истории не только украинской, но и мировой юридической практики. В общем, дорогие читатели, когда вы в следующий раз будете стрелять в живого человека, можете смело апеллировать к постановлению по делу «Пашинский vs бутылка Shake».

Напоследок, расскажу об апокалиптических прогнозах климатологов, которые наши читатели пропустили, видимо, ввиду отсутствия в них прямого упоминания Украины. Согласно последним прогнозам ученых, Южная Азия может стать необитаемой уже к концу столетия, а тектонические сдвиги в этом направлении могут начаться еще при нашей с вами жизни. Дело в том, что дальнейшее повышение температур и резкий рост влажности воздуха сделает фактически всю Индию и другие государства Южной Азии, в которых проживают около 1,5 миллиарда человек, непригодными для жизни. Основываются ученые на данных о том, как изменится «температура мокрого термометра» на этих территориях в ближайшее время.

«Температурой мокрого термометра» геологи и климатологи называют комбинацию из двух факторов – температуры окружающей среды и сопутствующей ей влажности. Она означает очень простую вещь – выше этой отметки никакой предмет не сможет охладить себя, испаряя влагу со своей поверхности.

Это очень важный для человека параметр, так как наше тело охлаждается, испаряя пот с поверхности кожи. Соответственно, если «температура мокрого термометра» будет превышать 35 градусов Цельсия, то человека ожидает перегрев, солнечный удар и даже смерть через несколько часов, при отсутствии внешних источников охлаждения.

Причем здесь Украина, спросите вы, и почему это так важно? Да потому, что подобные изменения приведут к массовому голоду и миграции поистине планетарных масштабов со всеми сопутствующими прелестями, по сравнению с которым миграционный кризис в ЕС покажется детскими шалостями. И это зацепит и нас.

Что удручает более всего, так это то, что, по мнению климатологов, это практически неизбежно. Сокращение выбросов парниковых газов лишь ненадолго застопорит этот процесс. Остается одна надежда, что Илон Маск, с божьей помощью, переселит часть человечества на другие планеты, разгрузив нашу быстро нагревающуюся переселенную Землю и сохранив человечество как вид.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН