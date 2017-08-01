Белый дом готовит ответ на высылку дипломатов из России
Подробнее об ответе на высылку дипломатов из РФ Белый дом пообещал рассказать позже.
Соединенные Штаты прорабатывают варианты ответа России на ее решение сократить численность американских дипломатов в стране.
Об этом заявила в понедельник, 31 июля, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РБК.
Читайте такжеПосольство США в России предположило снижение скорости выдачи виз россиянам
"Сейчас мы изучает варианты [ответа]", - сказала Сандерс. Также она добавила, что более детально Белый дом об этом проинформирует позже.
Как сообщал УНИАН, МИД России 28 июля объявил о введении "дипломатических санкций" против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек. Владимир Путин заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.
Кроме того, в ответ Россия 1 августа закрывает США доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору.