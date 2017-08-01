Белый дом готовит ответ на высылку дипломатов из России

00:43, 01 августа 2017
Мир
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Подробнее об ответе на высылку дипломатов из РФ Белый дом пообещал рассказать позже.

Сара Сандерс / REUTERS

Соединенные Штаты прорабатывают варианты ответа России на ее решение сократить численность американских дипломатов в стране.

Об этом заявила в понедельник, 31 июля, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РБК.

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"Сейчас мы изучает варианты [ответа]", - сказала Сандерс. Также она добавила, что более детально Белый дом об этом проинформирует позже.

Как сообщал УНИАН, МИД России 28 июля объявил о введении "дипломатических санкций" против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек. Владимир Путин заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

Кроме того, в ответ Россия 1 августа закрывает США доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору.

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