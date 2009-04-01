Ющенко попросит Венецианскую комиссию оценить «его» Конституцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует направить свой законопроект изменений в Конституцию Украины в Европейскую комиссию “За демократию через право” Совета Европы (Венецианскую комиссию).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она сообщила, что при разработке внесенного вчера на рассмотрение парламента проекта изменений в Конституцию учитывалась концепция изменений к Основному Закону, наработанная рабочей группой Конституционного Совета, а также заключение Венецианской комиссии относительно этой концепции.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК отметила, что Секретариат Президента также планирует направить на заключение Венецианской комиссии подготовленный законопроект.

При этом она выразила надежду, что Венецианская комиссия не выскажет серьезных замечаний к этому проекту закона.

В свою очередь, заместитель главы Секретариата Игорь ПОПОВ отметил, что планируется широкое общественное обсуждение этого проекта в Украине.

С этой целью заместители руководителя Секретариата Президента планируют осуществить региональный тур, чтобы пообщаться с общественностью, рассказать о сути реформ и получить от представителей общественности впечатления и предложения.

Также Секретариат, по его словам, приветствует намерение Партии регионов создать в ВР Конституционную комиссию и готов активно участвовать в ее работе.

«Проект ЮЩЕНКО – это не догма, это предложение Президента», - сказал И.ПОПОВ, добавив, что законопроект изменений в Конституцию должен обсуждаться и дополняться.

Заместители главы Секретариата Президента выразили надежду, что в ходе работы над документом удастся достичь компромисса относительно его принятия.

Как сообщал УНИАН, 31 марта В.ЮЩЕНКО передал председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ проект новой Конституции и попросил рассмотреть его в парламенте как безотлагательный.

В проекте новой Конституции глава государства, среди прочего, предлагает назвать парламент Национальным Собранием Украины, которое будут состоять из Палаты депутатов и Сената, создать институты народной законодательной инициативы, а также институт местной инициативы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагает запретить одновременное проведение выборов главы государства, народных депутатов и в органы местного самоуправления, а также предусмотреть новое административно-территориальное устройство и новые принципы местного самоуправления.

Также он предлагает провести президентские выборы 17 января 2010 года, а парламентские - через шесть месяцев со дня вступления в силу новой Конституции.