Томенко спрашивает, кто писал Ющенко Конституцию и читал ли он ее

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО убежден, что предложенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО вариант изменений в Конституцию не будет поддержан парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам Н.ТОМЕНКО, вариант, предложенный главой государства, является «10 конституционными инициативами ЮЩЕНКО к созданию президентско-олигархической Украины».

«Если будет принята такая Конституция, то в Украине будет утверждена власть Президента и олигархов, которые получат фантастические полномочия как будущие сенаторы двухпалатного парламента», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что все инициативы Президента ликвидируют все цивилизованные принципы управления государством.

В частности, заместитель председателя ВР раскритиковал инициативу относительно проведения административно-территориальной реформы; инициативу, которая передает полномочия вносить изменения в Конституцию Украины через референдум; создание Национального собрания из двух палат; сохранение депутатской неприкосновенности; повышение статуса Президента и т. п.

«Я не вижу шансов, чтобы такая Конституция была принята», - сказал он.

При этом Н.ТОМЕНКО заметил, что возникает вопрос, кто писал такие изменения в Конституцию и вообще читал ли их Президент. Н.ТОМЕНКО объяснил это тем, что все инициативы, изложенные в законопроекте, отличаются от ранее сделанных заявлений Президента.

Заместитель председателя ВР также отметил, что в ближайшее время в парламенте будет создана комиссия по внесению изменений в Конституцию, которая наработает согласованный проект закона. При этом он не исключил, что у команды Секретариата Президента будет желание утвердить предложенные Президентом изменения в Конституцию, избегая парламент, через референдум.

«Но я хочу напомнить, что такие изменения референдум может утвердить, но соответствующий закон принимает ВР», - сказал Н.ТОМЕНКО.