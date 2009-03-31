Россия предложит ЕС и Украине избегать "газовых войн"

Вскоре Российская Федерация направит ЕС и Украине предложения по созданию полноценной правовой основы для транспортировки газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал сегодня на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ в Берлине, которая транслировалась в прямом эфире по российскому информационному каналу «Вести».

По его словам, кризис, который был в январе, показал, что все страны становятся уязвимы в случае, если то или иное государство начинает проводить несогласованную политику.

Президент РФ считает, что для того, чтобы такие события не повторялись, необходимо создать полноценную правовую основу.

«Можно это сделать в рамках отдельного соглашения, можно откорректировать Энергетическую хартию… В настоящий момент предложения российской стороны подготовлены и в ближайшем будущем они будут направлены нашим европейским и украинским партнерам, чтобы они могли быть изучены и для того, чтобы дискуссия по ним была продолжена», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ

Он подчеркнул, что все консультации должны проходить в дружеской атмосфере.

«В будущем, если консультации по этим вопросам будут продолжены, Россия будет занимать в этих консультациях подобающее место. В противном случае это будет отражаться на уровне наших взаимоотношений в такой чувствительной области, как энергобезопасность», - добавил он.