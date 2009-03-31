Ющенко пытается нащупать «тормоз», но рискует оказаться в тупике?

Эксперты считают, что политическая ситуация в Украине является неблагоприятной для принятия новой Конституции.

Об этом свидетельствует эксперт-опрос, проведенный «Центром исследований политических ценностей «АКСИА», который обратился к политическим экспертам с вопросом: «Какие шансы на принятие новой Конституции?».

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отмечает, что предложения Президента не согласуются с принципиальной возможностью принятия тех или других его идей в парламенте. “Понятно, что внести изменения в Конституцию возможно только при наличии 300 голосов, а для этого нужно согласование с БЮТ и Партией регионов”, - сказал он. При этом М.ПОГРЕБИНСКИЙ указал на предложение о двухпалатном парламенте, которое сейчас не воспринимается ни Партией регионов, ни БЮТ. По его мнению, у Президента не было желания действительно внести изменения в Конституцию. “Это просто пиаровская акция. Это сделано не для внесения изменений в Конституцию, а просто чтобы отметиться, что предложения внесены. Следовательно любые предложения будут неадекватными”, - сказал он.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО в свою очередь отметил, что конституционная инициатива Президента является очень масштабной и по многим позициям радикальной. “Предлагается по сути принять новую Конституцию Украины. По многим позициям (административно-территориальное устройство, система власти, система правосудия) предлагаются очень существенные изменения”, - сказал он.

Ю.ЯКИМЕНКО считает, что Президент избрал достаточно неблагоприятный политический момент для поиска консенсуса политических сил. По его словам, сегодня обсуждаются досрочные парламентские выборы, впереди президентские выборы и поэтому реализовать масштабный проект Президента очень тяжело.

Он напомнил, что когда в начале 90-х годов принималась Конституция Украины, то деятельность органов власти на определенное время была полностью “подчинена приоритету принятия Конституции”.

Ю.ЯКИМЕНКО также считает, что проблема принятия новой Конституции не является настолько неотложной сейчас, чем это была тогда. “Сейчас, скорее, речь идет о необходимости внесения тех изменений в действующую Конституцию, которые мешают согласованно работать системе власти. Я думаю, что предложения Президента вряд ли будут реализованы”, - сказал он.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ считает, что сегодняшняя политическая конъюнктура не позволяет принять ни одну из редакций Конституции, поскольку для принятия Конституции необходимо, чтобы Партия регионов и БЮТ внесли согласованный проект этого документа. “Если принимать во внимание, что впереди президентские выборы и лидеры этих партий будут представлены в этой избирательной гонке как основные игроки, то, что будет предлагаться и Президентом, и БЮТ, и ПР следует воспринимать как избирательную программу от кандидатов в Президенты”, - сказал он.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, на данном этапе В.ЮЩЕНКО просто закрепил за собой некоторые моменты, которые будут идти только от него, а его политические конкуренты вынуждены будут это повторять. Имеется в виду позиция о реформе местного самоуправления и двухпалатном парламенте.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что Президент в своем выступлении слукавил. По его мнению, В.ЮЩЕНКО акцентировал внимание только на разделах политической системы Конституции и говорил о необходимости создания более сбалансированной системы власти, более адекватной системы выборов, а также о структуре парламента. “У меня создалось впечатление, что тема двухпалатности выглядит как своеобразный замедляющий ход. Есть расчет на то, что именно эта тема будет в фокусе, будет воспринята критически и в последний момент даже можно будет пойти на компромисс и отказаться от этой идеи, поскольку большинство других предложений по политической системе довольны банальны и понятны”, - сказал он.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, содержание законопроекта не ограничивается только политической системой, по большому счету речь идет о новой редакции Конституции с достаточно серьезными изменениями.

Например, в одной из опубликованных в СМИ версий, в разделе, где определяется административно-территориальная структура, полностью снят перечень областей.

“По большому счету Президент претендует на переконституциирование страны, а не просто на политическую реформу. Но почему-то в послании он акцентировал внимание только на политической системе”, - сказал он. По убеждению А.ЕРМОЛАЕВА, принятие новой редакции Конституции вопрос более глубокий и серьезный.

Он отметил, что если бы Президент ограничился лишь предложениями по политической системе, ситуация была бы более продуктивной и быстрой. “А так дискуссия может быть загнана в тупик. Представим себе сейчас дискуссии по определению статуса, характеристики государства. Возможно, в этом и заключается хитрый план. Ситуация с тупиком достаточно прогнозируема”, - сказал он.

А.ЕРМОЛАЕВ прогнозирует, что после бесплодных дискуссий о двухпалатности, вопрос начнет расплываться, а Президент сможет апеллировать к народу и показывать неспособность парламентариев провести эту реформу. По мнению политолога, это может быть очень конфликтная ситуация.

“Я считаю, что еще есть время остановиться, отказаться от работы над новой редакцией и сконцентрировать работу и Конституционной комиссии, и Президента, и парламента только на разделах политической системы”, - сказал он. А.ЕРМОЛАЕВ считает, что вопрос новой редакции следует отложить, а за это время провести реформу самоуправления, судебную реформу, административно-территориальную.

Как передает корреспондент УНИАН, 31 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО передал председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ проект новой Конституции и попросил рассмотреть его в парламенте как безотлагательный.