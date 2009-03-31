Янукович: сегодня мы услышали последнее выступление Президента

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступил со своим последним президентским посланием к Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге в парламенте.

По словам лидера Партии регионов, «сегодня мы фактически услышали последнее выступление Президента». В.ЯНУКОВИЧ сказал, что в своем выступлении В.ЮЩЕНКО провозгласил много деклараций, в частности, предложил внести изменения в Конституцию.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что его партия уже выходила с предложением создать в парламенте специальную комиссию по этому вопросу. По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, важно, чтобы в ее состав вошли представители всех парламентских сил.