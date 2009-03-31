Ющенко обратился с ежегодным посланием в Верховную Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев к национальному единству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Глава государства отметил, что свое обращение, в первую очередь, адресует гражданам Украины.

Он подчеркнул, что сейчас в государстве непростая ситуация, и поэтому нужно дать честные оценки происходящему.

В.ЮЩЕНКО обратился к каждому: и к тем, кто его поддерживает, и к тем, кто выступает против, ко всем, кто не теряет веру и кто отчаялся.

«Я обращаюсь ко всему нашему великому украинскому народу, нам нужно посмотреть взглядом широким, искренним, преданным, и именно в этой преданности мы найдем настоящее национальное единство», - сказал Президент.

ЮЩЕНКО верит в возобновление темпов роста украинской экономики на уровне 6,5-7%.

В.ЮЩЕНКО отметил значительные как политические, так и экономические достижения Украины за последние 5 лет.

По его словам, к моменту наступления экономического кризиса рост украинской экономики составлял 6,5-7%, что было одним из самых высоких показателей в Европе. «Я верю, что этот показатель будет возобновлен», - сказал Президент.

Президент Украины заявляет, что евроатлантические устремления Украины остаются неизменными, но он будет делать все возможное для существенного улучшения отношений с Российской Федерацией.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня внешнеполитическое положение является очень сложным, и Украина должна строго придерживаться международных правовых норм и обязательств, а также проводить сбалансированную международную политику и твердо отстаивать свои национальные цели.

Глава государства подчеркнул, что внешние приоритеты Украины четко определены – это евроатлантическая интеграция. «Она является неизменной и неминуемо будет достигнута», - сказал Президент.

В то же время он подчеркнул, что выступает за существенное улучшение отношений с Россией.

«Я выступаю за максимальное улучшение отношений с Российской Федерацией. Я намерен сделать все возможное, чтобы перевернуть страницу недоразумений и обеспечить равный и доброжелательный диалог между соседями», - сказал Президент.

Украине угрожают экономический упадок, углубление политкризиса и масштабные социальные протесты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что перед Украиной стоит угроза экономического упадка, углубления политического кризиса и растет возможность акций протеста. Но всего этого можно избежать.

«Наше внутреннее положение сложное, однако, не катастрофическое. Мы не перешли последней черты, но мы сегодня непосредственно находимся перед лицом трех серьезных угроз: экономического упадка, углубления политического кризиса и масштабного социального протеста», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков отсрочить до сентября любые политические споры с целью выхода из экономического кризиса.

В.ЮЩЕНКО отметил, что пришел в Верховную Раду, чтобы предложили путь выхода из экономического кризиса.

«Я обращаюсь и к власти, и к оппозиции – миллионы людей хотят вернуть надежду», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, невзирая на все противоречия, украинские политики способны преодолеть противоречия, и сегодня уже есть первые результаты такой совместной работы.

Президент отметил, что на сегодняшний день Украина возобновляет сотрудничество с Международным валютным фондом. Несмотря на серьезные удары, смогла выстоять банковская система Украины, отметил он.

В.ЮЩЕНКО призвал все политические силы наложить мораторий на любые противоречия. «Прошу утихомирить политические страсти и наложить мораторий на споры», - сказал он.

Глава государства напомнил, что президентская избирательная кампания начинается за четыре месяца до выборов. «Следовательно, предлагаю до сентября отсрочить любые, рассчитанные на получение досрочных политических дивидендов, действия», - сказал Президент.

Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости срочно восстановить финансовую стабильность в государстве.

Президент еще раз подчеркнул, что действующий государственный бюджет на текущий год является популистским. По его словам, сейчас необходимо максимально сократить и необоснованные расходы, и серьезно пересмотреть госбюджет.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, государственный стабилизационный фонд должен финансировать важнейшие государственные проекты, а не работать на погашение различных задолженностей.

Президент Украины считает, что правительство должно формироваться исключительно парламентом.

В.ЮЩЕНКО, говоря о необходимости радикальной реформы публичной власти, подчеркнул, что Кабинет министров, наконец, должен получить самостоятельность.

«Именно правительство должно быть ответственным за обеспечение внутренней и внешней политики. Дуализм исполнительной власти должен быть, наконец, преодолен», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что выступает за исключительно парламентский способ избрания правительства без исключений и ограничений.

«Правительство должно формироваться из одного источника», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что политические силы, которые победили на парламентских выборах, должны назначать весь состав правительства и таким образом нести полную ответственность перед избирателями.

Ющенко призывает парламент немедленно внести изменения в избирательное законодательство.

Глава государства подчеркнул, что сегодня пропорциональная система исчерпала себя.

В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо вернуться к мажоритарной системе на местном уровне, а выборы в Верховную Раду - проводить по открытым спискам.

Президент Украины выступает за двухпалатный парламент с одновременным уменьшением количества народных депутатов.

Эти слова Президента были восприняты недовольными возгласами народных депутатов.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость полной отмены депутатской неприкосновенности.

Президент высказался и относительно того, каким образом должны распределяться полномочия между верхней и нижней палатами парламента.

Так, верхняя палата должна формироваться путем выборов на мажоритарной основе и представлять регионы. Также в отношении депутатов этой палаты должен существовать возрастной ценз.

Нижняя палата должна избираться на пропорциональной основе и в ее полномочия должно входить принятие законов, которое потом будет рассматривать верхняя палата, а также - назначение правительства.

«Политическая турбулентность должна остаться лишь в нижней палате», - сказал Президент.

Высказался В.ЮЩЕНКО и относительно полномочий Президента, которые должны быть после проведения конституционной реформы.

По мнению главы государства, за Президентом должен остаться общенациональный и прямой представительский мандат, то есть он должен избираться на прямых общенациональных выборах.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Президент должен быть гарантом государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины.

«Задача Президента при взаимодействии с верхней палатой гарантировать конституционную стабильность государства, определять приоритеты государственной политики», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Ющенко передал Литвину проект новой Конституции и попросил рассмотреть его в парламенте как безотлагательный

В частности, Президент сказал, что, пользуясь случаем произнести ежегодное обращение к Верховной Раде, он передает председателю Верховной Рады проект новой Конституции и просит его рассмотреть как безотлагательный.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что хочет, чтобы в государстве появилась Конституция не для политиков, а для народа. «Мы должны принять обновленный Основной Закон страны», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон о «О внесении изменений в Конституцию Украины» Президент внес в Верховную Раду в соответствии со статьями 93 и 154 Конституции Украины.

Представлять законопроект во время подготовки и рассмотрения в Верховной Раде будет заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК, заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Игорь ПОПОВ и заместитель главы Секретариата Президента Украины - Уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН.