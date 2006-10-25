Ющенко будет советоваться с Януковичем и Морозом

В ближайшее время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ с целью проведения консультаций об ускорении принятия парламентом законов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Отвечая на вопрос журналистов, какие механизмы в своем распоряжении имеет Президент для быстрейшего принятия парламентом законопроектов по ВТО, А.ЧАЛЫЙ напомнил, что Президент подал в парламент весь пакет таких законопроектов и определил их как безотлагательные.

По словам А.ЧАЛОГО, учитывая это, парламент должен рассмотреть их в первоочередном порядке. Кроме этого, он отметил, что Президент также может задействовать другие «политические возможности». Среди них А.ЧАЛЫЙ назвал консультации с лидерами парламентских фракций, а также с представителями правительства.

По словам А.ЧАЛОГО, «в ближайшее время будут встречи с председателем правительства и спикером парламента по этим вопросам». Кроме этого, он сказал, что Президент планирует проводить консультации с представителями украинского бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады Украины 16 законопроектов, направленных на выполнение обязательств Украины относительно вступления в ВТО. Глава государства определил данные законопроекты как безотлагательные для внеочередного рассмотрения парламентом.

23 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что если к середине ноября Верховная Рада примет все законы, необходимые для вступления Украины в ВТО, то это даст возможность “21 декабря на заседании ВТО надеяться, что вопрос о вступлении Украины в ВТО будет включен в повестку дня и встретит позитивное решение». В.ЮЩЕНКО отметил, что его задача сегодня – “мобилизовать все политические силы, и, особенно, силы парламента, для солидарной позиции относительно того, чтобы в ближайшие несколько недель принять все законы, касающиеся регулирования наших отношений с ВТО». Он отметил, что вступление Украины в ВТО в 2006 году – «это наша государственная обязанность перед всей страной, перед всей нацией».

В то же время председатель ВР Александр МОРОЗ сказал сегодня, что Верховная Рада может принять все законы, необходимые для вступления Украины в ВТО, к 1 декабря.