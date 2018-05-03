События недели: версия читателей УНИАН – изгнание Саакашвили, расстрел АТОшников в Днепре и антиукраинские заявления Трампа

Началась эта неделя с дикой истории про перестрелку около одного из ресторанов в Днепре, в результате которой один человек погиб на месте, еще пятеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм.

Как выяснилось, конфликт произошел между двумя группами. В первой были участники АТО, в том числе, известный в городе адвокат и правозащитник Эдмонд Саакян, а также его брат-бизнесмен. В результате перестрелки на месте был убит Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с людьми Вилкула 9 мая в Днепре. А по дороге в больницу умер Максим Иващук, бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады. Вышеупомянутый Эдмонд Саакян также был тяжело ранен. Он, кстати, представлял интересы погибшего Вагнера в суде по поводу беспорядков 9 мая.

Во второй группе, по данным источников СМИ в полиции Днепра, были бандиты, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе, за разбой. Четверо из них лежат с ранениями различной степени тяжести в больнице.

Причиной стрельбы, по словам раненого Саакяна, стал бизнес-конфликт между его братом, занимающимся строительством и его бизнес-партнером, гражданином Израиля Шоломом Нахшоном. Непонимание у них, по его словам, возникло из-за их последнего проекта – многоквартирного дома. Мол, после того, как в нем были проданы все квартиры, Нахшон потребовал у партнера 119 тысяч долларов.

Поскольку они не могли договориться длительное время, было решено встретиться в ресторане и, в конце концов, расставить все точки на «и». На встречу бизнесмен взял в помощь своего брата Эдмонда, а тот уже, в качестве подкрепления, попросил поприсутствовать своих друзей и бывших соратников по военной службе в АТО. Противоположная сторона для усиления своих, так сказать, «переговорных позиций» привлекла обыкновенных бандитов.

Итог уже всем известен – двое погибших, пятеро раненных, а за Днепром потихоньку начинает закрепляться сомнительная честь называться криминальной столицей Украины.

Событие вызвало широкий резонанс и общественность условно разделилась на два лагеря. Первый считает, что эта перестрелка стала очередным доказательством того, что АТОшники не могут встроиться в мирную жизнь, становятся заложниками общей неустроенности в государстве и начинают принимать участие в сомнительных мероприятиях, где могут пригодиться их невостребованные в мирной жизни навыки.

Второй лагерь, наоборот, категорически отвергает саму мысль о возможной причастности ветеранов к криминальным разборкам. Это событие воспринимается ими как давно обсуждаемая в ряде пабликов в соцсетях тема «АТОшников можно бить, а теперь еще и безнаказанно убивать». Мол, руку к этому приложили последователи «русского мира», которые хотят отомстить патриотам за их позицию. И происходит все это с молчаливого попустительства властей. Именно поэтому, мол, необходимо ответить ударом на удар.

В свою очередь, в МВД объяснили, что на данный момент воспринимают эту перестрелку исключительно как криминал, который произошел из-за «экономических интересов двух сторон», а также предупредили, что не допустят в Днепре разворачивания межнациональной и межрелигиозной вражды.

«Худшее, что может быть сейчас, после кровавых, сугубо криминальных событий в Днепре, - провоцировать глупыми и вредными инфовбросами о необходимости мести со стороны ветеранов АТО - межнациональную и межрелигиозную вражду из-за наличия на второй стороне конфликта известного в городе и в отдельной религиозной общине Днепра бизнесмена, гражданина другой страны», - написал спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, такое развитие событий будет лучшим подарком агрессору, который может спровоцировать обострение, планировать, организовывать и проводить нападения или даже теракты против представителей одной весьма влиятельной религиозной общины в Днепре, камуфлируя их якобы под месть патриотов, ветеранов-АТОвцев.

«Полиция Днепра не допустит такого сценария. Все виновные в перестрелке и таких ее кровавых последствиях будут привлечены к ответственности», - заверил Шевченко.

Остается надеяться, что наши силовики проявят жесткость и последовательность, и эта история будет иметь продолжение в судах, а не на улицах.

Еще одной темой, заинтересовавшей наших читателей, стало вовлечение Украины в дрязги американского истеблишмента, расколовшегося на противников и союзников Трампа. Там уже давно идут неутихающие баталии по поводу связей Трампа с Россией, и ее вклада в победу эксцентричного американского президента на выборах.

На этой неделе Трамп, под которым кресло шатается уже довольно серьезно, сделал неожиданный ход конем, и обвинил Украину - ни много ни мало - в попытках сорвать его избирательную кампанию в интересах Клинтон. А также потребовал от американской прокуратуры провести расследование по этому поводу.

Сама информация о том, что украинские чиновники якобы пытались помочь кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон во время ее предвыборной кампании подорвать позиции ныне избранного президента США Дональда Трампа, появилась в СМИ в начале года. Тогда издание Politico писало, что официальный Киев помогал офису Клинтон отыскать компромат на Трампа, который должен был навредить его кампании. Издание писало, что украинские чиновники также распространяли документы о причастности Пола Манафорта - главного помощника Дональда Трампа - к коррупции.

НАБУ тогда обнародовало копии документов, согласно которым Манафорт мог получить более 12 млн долларов из «черной кассы» бывшей правящей в Украине партии - Партии Регионов. «Украинские усилия повлиять на предвыборную гонку в США отразились в попытках принудить к отставке Манафорта и в распространении слухов, что кампания Трампа тесно связана с врагом Украины на востоке - Россией. Однако они были гораздо менее согласованы или централизованы, чем хакерские атаки России и обнародование писем Демократической партии», - говорилось в статье.

Сейчас же, благодаря неожиданному заявлению Трампа, поднялась новая волна подозрений относительно Украины. Кандидат на пост главы ФБР Кристофер Рей, назначенный вместо уволенного Трампом за нелояльность Джеймса Коми, 13 июля поднял вопрос относительно возможного вмешательства Украины в выборы США и пообещал разобраться, так ли это на самом деле.

Поскольку в Киеве, на Банковой, предпочли сделать вид, что ничего не произошло, отдуваться пришлось посольству Украины в США, где, естественно, заявили, что украинские власти не помогали ни Трампу, ни Клинтон. Вот, собственно, и вся реакция наших властей на обвинение президента США.

Здесь выскажу несколько соображений.

С одной стороны, Трамп в очередной раз подтвердил свое реноме абсолютно непредсказуемого политика, который в один день может с улыбкой принимать Порошенко у себя в Белом доме и рассказывать о поддержке, а на следующий день обвинять в работе на своего бывшего соперника. По сути, после этой выходки окончательно подтвердились опасения, что для Трампа Украина является лишь одним из инструментов в его внутриполитической борьбе за сохранение власти.

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Сначала эти подозрения возникли во время визита Порошенко в Вашингтон. Обстоятельства подготовки, проведение встречи и ее итоги наводили на мысль, что эта встреча для Трампа была лишь попыткой показать, что он, на самом деле, никакой не пророссийский политик. После того, как это не возымело результата, Трамп решил, что Украину можно использовать в другом ключе и обвинил ее во вмешательстве в выборы президента США на стороне штаба Клинтон, тем самым, пытаясь провести параллели с вопросом о «российском вмешательстве» и отвлечь внимание местной публики.

С другой стороны, надо честно признать, что украинские власти сами виноваты в сложившейся ситуации, неосмотрительно позволив себе в прошлом году втянуться в выборы в США, на самых разных уровнях «топя» за одного из кандидатов. Думаю, многие еще помнят, как после объявления результатов выборов и появления сообщений о победе Трампа, многие наши политики бросились закрывать и затирать свои сообщения в соцсетях, где они уничижительно высказывались о Трампе.

Стоит отметить, что в то время с критикой подобной стратегии украинских властей выступали многие эксперты и дипломаты, предупреждая, что подобная позиция может еще аукнуться негативными последствиями в будущем. Но, как говорится, что сделано, то сделано.

Сейчас главный вопрос – что делать дальше. По сути – ничего, поскольку, во-первых, от нас мало что зависит (не извиняться же нам, в самом то деле). А, во-вторых, уверен, все осознают, что сравнивать действия Украины и России на выборах в США, как минимум, некорректно. Об этом же пишут и американские СМИ, которые уже принялись развеивать мифы о схожести контактов штаба Демократов с Украиной и команды Трампа с РФ.

Также на этой неделе летний штиль в украинской политической жизни, нарушила буря, вызванная дурацкой историей с лишением гражданства главного украинского грузина и «друга» Порошенко Михеила Саакашвили. Почему дурацкой, спросите вы? Объясню.

Сначала о лишении Саакашвили гражданства сообщил нардеп от радикалов Игорь Мосийчук. Вопрос о том, с какого перепугу какой-то нардеп от Ляшко знает о неопубликованном указе президента? Этот вопрос интересен сам по себе, но оставим его и пойдем дальше.

После сообщения Мосийчука, СМИ бросились искать подтверждение, и получили его от источников в Государственном миграционной службе. Источники сообщили, что да, действительно, Саакашвили теряет гражданство на основе п.2 ст.19 Закона «О гражданстве», а именно – на основании ложных данных, указанных в анкете. В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА, отмечалось, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован. Источники в миграционной службе отметили, что по поводу гражданства Саакашвили запрос в ГПУ направил нардеп Андрей Лозовой (который, по странному совпадению, недавно пропетлял в Раде и не был лишен депутатской неприкосновенности, а произошло это не без поддержки БПП).

Дальше – еще интереснее. Пресс-секретарь ГМС опроверг эти сообщения, заявив, что не предоставлял такую информацию СМИ и «вряд ли кто-то из сотрудников ГМСУ ее давал также», однако спустя некоторое время на сайте ГМС все-таки появилось сообщение о том, что «Президентом Украины издан указ о лишении гражданства Украины», в котором рассказывалось, что является основанием для потери гражданства Украине и уже только в конце упоминалась фамилия Саакашвили. При этом, сообщение было построено таким образом, чтобы избежать формулировок, позволяющих однозначно утверждать, что Порошенко издал указ о лишении гражданства именно Саакашвили.

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Вся эта неразбериха и упорное желание чиновников избежать однозначных трактовок наводила на мысль, что в ГМС, видимо, сами не знали, что происходит, указки им спускали сверху, и они были вынуждены выпускать такие сообщения, чтобы, в случае чего, пойти на попятную, зная, что их мягкие места надежно прикрыты.

На этом странности не заканчиваются. На следующий день в АП наконец официально подтвердили, что Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили, но при этом отметили, что в соответствии с законодательством о защите персональных данных, этот нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию.

Это, впрочем, не помешало фотокопии анкеты Саакашвили, информация из которой стала поводом для лишения его украинского паспорта, почему-то всплыть в СМИ.

В анкете с подписью якобы Саакашвили указано, что он «под судом и следствием на территории иностранных государств не пребывает» и подтверждает достоверность изложенных в заявлении сведений и действительность поданных документов. Также там указано, что оснований, при которых согласно ст.9 Закона Украины «О гражданстве Украины» он бы не мог получить украинское гражданство, нет.

И это еще не все! Напомню, что ранее, в Указе президента о предоставлении Саакашвили гражданства говорилось о том, что это происходит из-за «особого государственного интереса» Украины, однако в опубликованной опубликованной анкете - на аналогичном пункте стоит пометка «нет».

Но самый главный вопрос, на который на данный момент нет ответа – это почему же Саакашвили тогда предоставили гражданство, прекрасно зная о заведенных на него в Грузии уголовных делах? Ведь предоставление гражданства происходит не по мановению чьей-то руки, даже если это рука Порошенко. Это работа кучи служб и море проверок, в том числе, достоверности данных, заявленных в анкете. Наши власти не могли не знать, что на тот момент у Саакашвили проблемы с законом в другой стране. Не могли они не знать и того, что он указал неправдивые сведения. Почему тогда это не стало помехой дать ему гражданство, а сейчас стало поводом для его лишения?

В общем, история действительно получилась глупой и баллов Порошенко она явно не принесла, ввиду явно избирательного подхода к использованию законодательства. Как говорится, друзьям – все, врагам – закон.

На этом фоне наши читатели пропустили сообщение Гройсмана об отказе Кабмина от планов по повышению цен на газ для населения на следующий отопительный сезон, да и в общем он не видит каких-либо оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. Это, конечно, не может не радовать. Видимо, в правительстве сели, посмотрели на статистику роста неплатежей за последнее время и поняли, что если будет новое подорожание, то платить в стране за отопление будут только они.

Пропустили наши читатели и еще одну прекрасную новость. На этой неделе Генштаб ВСУ разрешил мобильным операторам запустить 3G в Житомире. Да, в это сложно поверить, но все эти годы далеко не самый маленький областной центр был вынужден прозябать в технологическом средневековье из-за того, что не была завершена конверсия частот из военного в гражданское пользование. Вместе с Житомиром ощутить все преимущества скоростного 3G смогут теперь и жители Бердичева. С чем я их всех и поздравляю.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН