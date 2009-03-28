Тимошенко отбрила: она не попрошайка, а давать деньги Украине - выгодно

Украина не выступает в роли попрошайки, когда ведет переговоры с другими странами и международными организациями о предоставлении ей кредитов в период финансово-экономического кризиса, заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на пресс-конференции в субботу. "Я хотела бы опровергнуть заявления, что Украина выступает в роли попрошайки", - заявила премьер, комментируя соответствующие высказывания политиков и экспертов в СМИ.

Она отметила, что именно сейчас, во время мирового кризиса Украине выгодно как никогда заняться модернизацией своей экономики, поскольку упали цены, а потом, когда они снова повысятся, Украине будет выгодно отдавать кредиты, которые она возьмет по низким ценам сейчас. "Украина и Япония строят сотрудничество. Тут нет попрошаек", - сказала премьер, добавив, что японцам также выгодно вкладывать свои инвестиции в украинскую экономику, пишут РИА новости.

Украинский премьер посетила Японию, где вела переговоры о привлечении японских инвестиций в модернизацию украинской экономики, в том числе, в модернизацию украинской газотранспортной системы. Ранее Украина обратилась за кредитом к России, а также надеется на второй транш кредита от Международного валютного фонда.