Черновецкий отреагировал на заявление о разрешении на его задержание

Бывший городской голова Киева Леонид Черновецкий заявляет, что никогда не скрывался от следственных органов и до сегодняшнего дня ему не предъявлено подозрение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПрокуратура Грузии заявила, что не будет выдавать Черновецкого Украине«Я никогда не прятался от следственных органов, тем более, что являюсь «Почетным прокурором Украины» и очень дорожу этой государственной наградой, а также своей многолетней добросовестной службой в органах прокуратуры Украины», - отметил Черновецкий.

Он также сообщил, что в Украине не проживает уже 6 лет, а данные о настоящем месте его проживания, в том числе и адрес, давно находятся в Генеральной прокуратуре.

«Мне до сих пор не предъявлено подозрение, поэтому я даже не понимаю, в чем меня обвиняют! Обращение прокуратуры в Печерский суд с требованием объявить меня в розыск - очередное грубейшее нарушение украинского законодательства, за что обязательно ответят в уголовно-правовом порядке все те, кто причастны к моему политическому преследованию!», - подчеркнул Черновецкий.

Как сообщал УНИАН, 26 июля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что следователи ГПУ получили разрешение на задержание экс-мэра Киева Черновецкого для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сарган также напомнила, что Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

14 июля Черновецкому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В свою очередь прокуратура Грузии заявила о том, что не намерена выдавать Украине Черновецкого.

«В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче Леонида Черновецкого украинской стороне, однако, и в случае существования такого требования он не может быть передан, так как является гражданином Грузии, а согласно Конституции Грузии, передача грузинского гражданина другой стране недопустима», - отмечается в информации прокуратуры Грузии.