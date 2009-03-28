Яценюк хочет сделать украинский язык популярным

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК выступает против внесения изменений в Конституцию в языковом вопросе.

Об этом он сказал в эфире “Свободы на Интере”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что выступает против внесения изменений в Конституцию, поскольку в ныне действующем Основном Законе «написано черным по белому – единственным языком, который защищен, кроме украинского, является русский».

По его словам, «единственным в действующем законе о языках признан языком межнационального общения русский».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «в языковом вопросе никто никого не будет принуждать разговаривать на украинском языке, но я сделаю все для того, чтобы украинский язык был популярен, конкурентен, чтобы у наших детей были мультфильмы, книги, обучение на украинском языке». Он добавил, что «человек сам выберет, и мы тогда - через пять лет – посмотрим, стоит этот вопрос в Украине или не стоит».