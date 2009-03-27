Львовские “регионалы” будуть голодать, пока не уйдет Тимошенко

Во Львове представители областной организации Союза молодежи регионов Украины разбили возле здания областной государственной администрации палаточный городок и объявили голодовку с требованием отставки правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО.

«Сегодня мы установили 17 палаток, но постепенно к акции будут присоединяться еще участники из районов области. 25 жителей палаточного городка сегодня также объявили бессрочную голодовку, которую прекратят только тогда, когда к требованиям Партии регионов прислушивается власть и наши требования будут услышаны», - сообщил корреспонденту УНИАН председатель Львовской областной организации Союза молодежи регионов Украины Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ.

В рамках организованной Партией регионов во Львове акции «Кризис – стоп!» состоялся агитационный автопробег, в котором приняло участие около 200 автомобилей, преимущественно иномарки престижных моделей с флагами Партии регионов и антиправительственными лозунгами.

В Херсоне около тысячи сторонников Партии регионов прошли по городу колонной во главе с духовым оркестром. Участниками акции были народные депутаты от Партии регионов Анатолий ТОЛСТОУХОВ, Александр СТОЯН, народный депутат от КПУ Андрей НАЙДЕНОВ, председатель Херсонского облсовета Владимир ДЕМЕХИН, мэр Херсона Владимир САЛЬДО, а также депутаты от КПУ и Партии регионов в Херсонском облсовете и Херсонском горсовете.

В своих выступлениях на акции В.ДЕМЕХИН и В.САЛЬДО заявляли о необходимости досрочного прекращения полномочий нынешней государственной власти.

В Ужгороде на акцию протеста Партии регионов с требованием отправить правительство в отставку собралось около 350-400 молодых людей, преимущественно молодежь студенческого возраста.

Почти все присутствующие имели с собой флаги Партии регионов, среди них было несколько флагов Социалистической партии Украины. Участники также держали плакаты с надписями «Кризис – стоп! Правительство в отставку!».

В Днепропетровске отставки В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО уже требовали 5 тыс. сторонников оппозиционных партий.

Кроме партийных флагов, митингующие держали плакаты: «Долой Ющенко и олигархов!», «Правительство – в бессрочный отпуск!», «Хватит грабить народ Украины!», «Власть, служи народу, а не МВФ».

Участники акции приняли резолюцию, в которой требуют досрочных парламентских выборов, принятия антикризисных законов, антикризисного плана вместе с изменениями в госбюджет, направленных на улучшение экономической ситуации в Украине, создания рабочих мест.

В митинге «Хватит молчать!» в Луганске также приняли участие около 5 тыс. человек под флагами Партии регионов, КПУ, СПУ, ПСПУ.

В начале митинга было показано видеообращение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, а по окончании акции в небо запустили на воздушных шарах портреты В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО.

В принятой резолюции участники митинга поддержали обращение Луганского областного совета к депутатам всех уровней, политическим партиям, общественным организациям, к народу Украины с требованием отставки правительства и досрочных выборов Президента и парламента.

В Харькове в рамках всеукраинской акции Партии регионов прошел митинг ее сторонников под лозунгом «Скажи кризису нет! Правительство – к ответственности!».

В митинге, как об этом объявил в выступлении городской председатель Михаил ДОБКИН, приняло участие 35 тысяч человек.

Активисты держали в руках плакаті с надписями: «Кризису – стоп!», «Правительство – к ответственности за развал экономики!», «Юля, хватить грабить и гробить страну!», «Правительство и Президента - в отставку!» и др.

На митинге, который прошел на площади Свободы в центре Харькова, выступили мэр М.ДОБКИН, народные депутаты Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Дмитрий ШЕНЦЕВ и Виктор КОРЖ, председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ. Вниманию присутствующих было предложено также видеообращение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

В выступлениях ораторов, среди прочего, прозвучали требования отставки Президента и правительства, проведения досрочных выборов Верховной Рады, принятия государственной антикризисной программы, поддержки промышленности Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, некоторые из участников акции, в частности, студенты, учителя и рабочие предприятий признавались журналистам «не на камеру», что пришли на митинг «добровольно-принудительно», чтобы «не иметь неприятностей».