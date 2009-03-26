Ющенко и депутатов предлагают наказывать: все кроме расстрела

Начальник Главного управления государственной службы Украины Тимофей МОТРЕНКО считает, что если Президента или народных депутатов трудно привлечь к уголовной ответственности за нарушение норм добропорядочного поведения публичных служащих, то их, по крайней мере можно штрафовать в административном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.МОТРЕНКО заявил сегодня в Киеве в рамках обсуждения законопроекта “О добропорядочном поведении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, органов местного самоуправления”.

“Данный закон устанавливает общие требования к поведению публичных служащих всех уровней, которых они должны придерживаться во время выполнения своих должностных обязанностей и согласно которым общественность оценивает их деятельность как добропорядочную, беспристрастную и эффективную”, - отметил Т.МОТРЕНКО.

В то же время, он отметил, что “это многострадальный законопроект”. “Он достаточно контраверсионно воспринимается в определенных кругах, в частности, среди самих государственных служащих и в органах государственной власти. Одни расценивают его как закон, который должен выстроить еще одну властную вертикаль”, - сказал Т.МОТРЕНКО, добавив, что это вертикаль морали, этики, которая распространяется не только на государственных служащих, но и политиков, начиная с Президента Украины.

Т.МОТРЕНКО отметил, что законопроект, в частности, предусматривает создание на всех уровнях соответствующих органов, наподобие комиссий по этике, которые будут уполномоченными оценивать поведение и действия публичных служащих и направлять материалы в органы, в компетенции которых находится определение того или иного наказания.

Комментируя ситуацию относительно сложности процедуры привлечения к уголовной ответственности некоторых категорий украинских политиков, начальник Главгосслужбы отметил: “Президент может ответить по административному законодательству. То есть его возможно оштрафовать в соответствии с уровнем его заработной платы. Например, штраф в размере двух заработных плат. Поверьте, это серьезный штраф. Это же касается и народных депутатов. Это все в законопроекте предусмотрено. Кроме расстрела...”.

На вопрос журналиста УНИАН относительно оценки действий государственного служащего 1-й категории председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о введении платных обедов с заинтересованными лицами для решения их вопросов, Т.МОТРЕНКО ответил: “Государственные служащие не комментируют публичные действия политиков. И так происходит во всем мире. Я считаю себя профессионалом в государственной службе, а, следовательно, оценивать это могу лишь учитывая конкретные документы, конкретные факты. Если я буду иметь такие документы и мне будет поручено провести служебное расследование – тогда я буду предлагать политикам определенную реакцию”.

В то же время, Т.МОТРЕНКО отметил, что его, как человека, такая инициатива “мягко говоря, удивляет”. “Однако такого юридического факта для меня, как для бюрократа, не существует”, - сообщил Т.МОТРЕНКО, добавив, что очевидно, такие действия киевского мэра за рубежом выглядели бы гротескно.

В свою очередь, народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) прокомментировал инициативу мэра столицы таким образом: “Государственный служащий по концепции классической бюрократии должен быть политически нейтральным. Потому, как сегодня оценить действия отдельных государственных служащих, особенно высшего ранга, если они за материальное вознаграждение, в обход законов, не соблюдая определенные процедуры, решают вопрос, и еще кичатся этим? Если тот или иной чиновник обедает с тем или иным предпринимателем за десятки тысяч долларов, будет ли такой госслужащий соблюдать все процедуры, решая вопрос предпринимателя?...”

В связи с этим Ю.МИРОШНИЧЕНКО привел пример США, где деятельность по лоббированию законодательно урегулирована. “Ведь оно (лоббирование – УНИАН) как явление существует. Оно может быть или цивилизованным, декларируемым, которое осуществляется по определенным правилам, не в нарушение основных принципов при принятии решений, но есть и другое, которое мы называем коррупцией, когда за взятки принимаются те или иные решения”, - сказал народный депутат, отметив, что в Украине практика коррупционного лоббирования является чрезвычайно распространенной, и сегодня она приобретает признаки некой кичливости.