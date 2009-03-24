Избиркомы Тернопольщины намекают, что их зарплаты "зажала" тимошенко

В Тернопольской области члены участковых комиссий до сих пор не получили денег за свою работу на выборах областного совета 15 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель областной государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ.

По его словам, люди не получили зарплату за январь, февраль и март, всего на сумму 8,5 млн. грн. “Если сегодня возбуждают уголовное дело против любого предприятия, которое не выплачивает заработную плату, то почему мы сегодня не можем возбудить уголовное дело в отношении тех, кто не обеспечивает оплату труда? Поэтому мы обратились в Генеральную прокуратуру, Кабинет министров, к Президенту Украины и ряду народных депутатов с просьбой разобраться в ситуации. Тем более, что постановление суда, согласно которому запрещалось финансировать выборы, отменено”, – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он отметил, что все другие статьи, касавшиеся внеочередных выборов в областной совет, были профинансированы.

Следовательно, убежден председатель обладминистрации, государство в кратчайшие сроки должно рассчитаться с людьми, тем более, что деньги на эти цели в бюджете заложены. “Есть трудовое законодательство, есть гражданско-правовое соглашение между государством и участковыми комиссиями, есть начисленные суммы. Так теперь что, еще нужно, чтобы 5-6 тыс. работников комиссий подавали в суд и таким образом добивались получения заработанных ими средств?”, - отметил Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он добавил, что казначейство – это структура, подконтрольная Кабмину, поэтому, по его мнению, именно там должны разобраться, что делается в их ведомстве.