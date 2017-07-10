Турчинов: конфискованные деньги Януковича и его окружения направят на сектор обороны

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что согласно решению СНБО 6 млрд конфискованных средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения направят на сектор обороны и безопасности. Об этом он сообщил по результатам заседания СНБО.

Читайте такжеПорошенко заявил о строительстве завода боеприпасов по стандартам НАТО«Принято решение начать финансирование государственного бюджета за счет конфискованных финансовых ресурсов. Вы знаете эту тему, это деньги, которые были конфискованы со счетов в «Ощадбанке», других банков Украины, связаны эти деньги с окружением экс-президента Януковича», - заявил Турчинов.

«Из этого ресурса предложено профинансировать сектор безопасности и обороны на 6 млрд грн», - добавил он и отметил, что это касается закупки вооружения и военной техники, закупки и производства боеприпасов.

«1 млрд выделяется Минобороны для финансирования жилья для военнослужащих», - добавил он.