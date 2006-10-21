Бессмертный: съезд поставил точку, и это важнее, чем отчет

Исполняющий обязанности председателя совета партии “Народный Союз Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ убежден, что главным достижением сегодняшнего съезда является то, что поставлена точка в вопросе, с какой политической силой отождествляет себя Президент как гражданин и Президент Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что сегодня в этом вопросе поставлена точка.

«И это намного важнее, чем даже отчетный доклад, с которым должен выступить председатель совета партии. Важнее то, что Президент четко показал, куда должна двигаться партия, чем она должна заниматься, и это является очень важным – нужно эти процессы подготовить», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

«Вы знаете, в Украине говорят, что какую бы партию не строили - выходит КПСС. Мы сегодня увидели, что в НСНУ совсем другие подходы, совсем другой характер, поэтому я прошу с пониманием отнестись к поставленным задачам», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.