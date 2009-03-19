БЮТ интересует, как кандидат в главы МИД относится к Тимошенко и Москве

Депутаты от Блока Юлии Тимошенко намерены в ходе начавшейся в четверг в парламенте встречи с кандидатом на пост главы МИД Украины Олегом Шамшуром выяснить его приоритеты как во внутренней, так и во внешней политике, сообщил РИА Новостидепутат из фракции БЮТ Игорь Ересько. По словам представителей БЮТ, во фракции еще не принято никакого решения относительно того, поддержит ли фракция эту кандидатуру. "Нас интересует, как кандидат на должность министра иностранных дел относится к премьер-министру Юлии Тимошенко и, конечно, интересует, какие задачи он будет считать первостепенными во внешней политике. В том числе важно знать, какова будет политика в отношении Российской Федерации", - сказал Ересько. Депутат отметил, что у фракции БЮТ нет никакой предварительной позиции относительно кандидатуры на пост главы МИД. "Все выводы сделаем по результатам встречи", - сказал он.

После встречи Шамшура с депутатами фракции БЮТ должна состояться его встреча с депутатами из оппозиционной Партии регионов.

Кандидатура Олега Шамшура была внесена президентом Украины Виктором Ющенко 17 марта после увольнения предыдущего глава МИД Владимира Огрызко 3 марта.