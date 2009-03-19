Тимошенко хочет посадить своего человека на газовую трубу?

Директор ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» Ярослав МАРЧУК в ближайшее время может быть уволен с занимаемой должности. Об этом УНИАН сообщил информированный источник, пожелавший остаться неназванным.

По словам собеседника агентства, в случае увольнения Я.МАРЧУКА, на эту должность может быть назначен нынешний депутат Киевского облсовета Константин ЕФИМЕНКО (фракция БЮТ), который в 2005 году занимал должность заместителя директора ДК «Укртрансгаз».

В пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины» корреспонденту УНИАН не опровергли и не подтвердили данную информацию, отметив, что “не комментируют такие слухи”. Как пояснил пресс-секретарь НАК “Нафтогаз” Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, директор “Укртрансгаза” увольняется и назначается приказом главы правления НАК “Нафтогаз Украины” после решения правления НАК. При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ отметил, что глава правления “Нафтогаза” Олег ДУБИНА по-прежнему находится на больничном и, соответственно, никаких заседаний правления не проводилось.

А пресс-секретарь ДК «Укртрансгаз» Инна КОВАЛЬ сказала, что «никаких официальных документов у нас нет. Более того, Я.МАРЧУК третью неделю находится на больничном».

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» является монополистом по перекачке газа из России в страны ЕС, транспортируя 90% экспорта российского газа.

ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Я.МАРЧУК был назначен директором ДК «Укртрансгаз» в августе 2006 года.