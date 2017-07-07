ГПУ против Розенблата: представление рассматривает Регламентный комитет (трансляция)

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и обеспечения работы парламента рассматривает представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Борислава Розенблата.

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Как передает корреспондент УНИАН, речь идет о предоставлении согласия на привлечение Розеблата к уголовной ответственности, его задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

В заседании также принимают участие Луценко, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и сам Розенблат.

Трансляцию заседания ведет "Цензор.NET".

Как сообщал УНИАН, 21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутатов Полякова и Розенблата.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова – признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря.

6 июля Регламентный комитет ВР назвал недостаточно обоснованными представление о Полякова и решил направить их председателю Верховной Рады Андрею Парубию.