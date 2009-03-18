Встреча Ющенко, Тимошенко и лидеров фракций должна пройти без прессы

В Верховной Раде 20 марта планируется провести круглый стол с участием Президента Украины, премьер-министра и лидеров депутатских фракций по вопросам дальнейшего развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания лидеров фракций заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, проведение данного круглого стола планируется на 13.00.

В свою очередь заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО в интервью журналистам объяснил, что на протяжении завтрашнего дня все участники данного круглого стола должны подтвердить свое участие в этом собрании. «Я считаю, что такое собрание является важным для проведения серьезного разговора и нахождения алгоритма выхода из политического и экономического кризиса», - сказал он.

При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, премьер-министр Украины и представители фракции БЮТ готовы принимать участие в данном круглом столе. Он также добавил, что во время согласительного совета обсуждался вопрос проведения данного собрания без участия прессы. Он объяснил это тем, что подавляющее количество политических сил склоняется к тому, что нельзя допускать такие ошибки, как это делается во время собраний у Президента, когда идет не серьезный и открытый разговор, а лишь идет работа «на представителей СМИ».