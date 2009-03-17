Тимошенко жалуется на информационную блокаду

Вчера премьер-министр Юлия Тимошенко посетила киевский авиационный завод "Авиант". Глава правительства заверила авиастроителей, что в ближайшем будущем предприятие получит заказы на производство самолетов Ан-148, которые украинские специалисты будут собирать совместно с российскими коллегами. Не упустила госпожа Тимошенко возможности рассказать и о том, что мешает работе правительства. Одним из главных препятствий, по словам премьера, является информационная блокада.

"Испытывая информационную блокаду на телевидении, я воспользуюсь нашей встречей, чтобы сказать вам – Украина имеет все шансы стать сильнее, в том числе и в авиастроительной отрасли,– сказала Юлия Тимошенко, глядя поверх направленных на нее десятка телекамер.– Я хочу вам сказать, что сегодня сознательно по каналам телевидения подается негативная информация, чтобы вызвать в душах людей разочарование. Как только начинаются новости, извините, хочется где-то запереться и ничего не видеть и не слышать. Потому что берется один факт и из него раздувается большой скандал, чтобы в сердцах людей росло разочарование".

В качестве альтернативы премьер-министр предложила доверять хорошим новостям, исходящим от правительства.

"Вопреки кризису, несмотря на то что сегодня во всех странах мира объемы производства падают, мы сегодня перевыполняем бюджет, перевыполняем план по поступлениям в Пенсионный фонд. Сегодня кризис, но ни одной такой задолженности у нас нет. Бюджет – это опора стабильности",– резюмировала премьер.

Коммерсантъ-Украина