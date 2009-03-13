Ющенко рассказал студентам об особенностях украинской политики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украине нужно утверждать европейский курс во внешней политике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи со студентами Тернопольского национального экономического университета. Президент отметил, что он никогда не формировал внешнюю политику по принципу “против кого-то”. “Я не ставлю цель с кем-то сделать проблему, чтобы сформировать европейский вектор”, - заверил В.ЮЩЕНКО. Вместе с тем, он выразил убеждение, что в Украине нужно утверждать нынешнюю внешнюю политику, “поскольку европейский курс - это прозрачные правила игры на рынке, это равные экономические возможности и развитие среднего класса”.

Он отметил, что Украина граничит с двумя разными системами. “В этом содержатся не только угрозы, но и большие преимущества. Но сложность украинской политики заключается в том, что одни принципы работают в одну сторону, другие – в другую”, – сказал он. Вместо этого, по его мнению, нужно “держать четкую рамку стратегических интересов нации, не теряя выгоды ни в одном направлении, ни в другом”.

“Сейчас есть много оппонентов, которые хотели бы бежать во вчерашний день, не иметь воли, падать на колени, очень часто даже не иметь ценностей, которые отличают нацию и государство от колонии. Но есть поколение, которое идет после нас, которое уже имеет другие ценности, оно не воспитано на фальсифицированной истории”, - констатировал В.ЮЩЕНКО. По его мнению, именно молодежь должна сформировать ту власть, которая имеет чувство хозяина. “Нужно научить власть быть самостоятельной”, – подытожил В.ЮЩЕНКО, обращаясь к студентам ТНЭУ.