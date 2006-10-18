Ющенко пообещал судьям надлежащее бюджетное обеспечение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал надлежащее бюджетное обеспечение Конституционного Суда и судов Украины в целом.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО сказал на торжественной церемонии по случаю 10-й годовщины Конституционного Суда Украины.

Президент обратил внимание, что недостаточный уровень материального и социального обеспечения судей или недофинансирование судов является реальной угрозой независимости судебной системы, отметив, что он готов быть гарантом надлежащего бюджетного обеспечения КС и судов Украины в целом.

Поздравляя судей с праздником, он отметил важность роли КС в обществе.

«Страна сейчас живет в условиях ощутимо обновленного Основного Закона. Следовательно роль Конституционного Суда Украины как правового средства обеспечения надлежащего баланса в процессе осуществления государственной власти стала исключительно важной. В этих довольно непростых условиях вы остаетесь, без преувеличения, настоящими стражами нашего Основного Закона», – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что десятилетие создания КС Украины знаменует собой определенный этап не только в истории отечественной конституционной юрисдикции, но и в утверждении конституционного строя в Украине. Кроме того глава государства сказал, что десятилетие Конституционного Суда, открывает «новую страницу в его деятельности». «Почти полностью обновлен состав Конституционного Суда Украины, избрано его новое руководство», – отметил он.

Президент подчеркнул, что в связи с конституционными изменениями в государстве появилось значительное количество нерешенных противоречий в сфере применения норм Основного Закона. Следовательно, по его мнению, будут вноситься инициативы относительно последующих изменений в конституционный текст. «Но я твердо убежден, что Конституционный Суд Украины не допустит тех изменений, которые приняты с нарушениями конституционной процедуры или направлены на отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что в этой плоскости важно обеспечить дистанциирование КС от прямого политического процесса.

Во время мероприятия Президент вручил государственные награды судьям КС в соответствии с подписанным им Указом.