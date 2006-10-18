Фермера с гранатой повезли к Луценко

Правоохранительные органы пока не возбуждают уголовное дело в отношении фермера из Николаевской области Сергея АРХИПОВА до выяснения всех обстоятельств инцидента с его участием.

Как сообщили УНИАН сотрудники МВД Украины, с С.АРХИПОВЫМ встретился первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир ЕВДОКИМОВ. Они договорились выяснить обстоятельства и причины, которые подтолкнули С.АРХИПОВА на такой «чрезвычайный шаг».

В то же время, по словам сотрудников МВД, на протяжении 10 дней правоохранительные органы должны выяснить и идентифицировать голос человека, который звонил по телефону сегодня утром на телефонные номера 01 и 02.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Киеве, возле здания Генеральной прокуратуры Украины, неизвестный мужчина, угрожая гранатой, выдвигал ряд требований, в частности встречу с министром внутренних дел Украины. Сотрудникам правоохранительных органов удалось мирным путем урегулировать данный инцидент. Оказалось, что это фермер С.АРХИПОВ из Николаевской области, который в прошлом году пытался сжечь себя под стенами парламента.

С фермером провел переговоры первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир ЕВДОКИМОВ. В результате чего фермер в сопровождении работников милиции прошел в кабинет первого заместителя генпрокурора Сергея ВИНОКУРОВА и передал свои требования. После этого С.АРХИПОВ в сопровождении заместителя министра поехал к зданию МВД.

По данным правоохранительных органов, сегодня около 9.30 С.АРХИПОВ позвонил по телефону по номеру 01 и сообщил, что ему нужна встреча с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО по вопросу неправомерных действий сотрудников милиции в Николаевской области относительно его земельной собственности.

В 10.00 он уже позвонил по номеру 02 и сообщил, что оставил зеленый пакет со взрывчаткой на Киевском железнодорожном вокзале возле одной из касс. Работниками милиции это было проверено, пакет найден не был.

После этих действий С.АРХИПОВ поехал на ул. Резницкую, на которой расположено здание Генпрокуратуры, где держал в руке предмет, похожий на гранату, а также при себе, как оказалось, кроме этого, имел какую-то химическую смесь.