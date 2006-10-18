Чорновил предлагает не биться головой о стену

Представитель Партии регионов, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ констатирует, что в Верховной Раде не наберется достаточного количества голосов для внесения изменений в Конституцию относительно придания статуса государственного русскому языку.

Как сообщает “Главред”,так он прокомментировал решение крымского парламента обратиться к Президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады с просьбой инициировать соответствующий референдум.

«Референдум референдумом, а имплементация изменений в Конституцию требует уже на старте 300 подписей депутатов и 300 голосов во время голосования», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ. Поэтому он считает, что «независимо от того, кто как относится к русскому языку, нужно сосредоточиться на том, что при этом составе Верховной Рады внести такие изменения невозможно».

В тоже время Т.ЧОРНОВИЛ считает, что Верховной Раде необходимо выполнить в полном объеме хартию региональных языков и языков национальных меньшинств, а также те положения Универсала, в которых «отдельно упоминается русский язык».

«Нужно снять эту проблему, потому что это будет битье головой о стенку и не даст своего результата», - отметил народный депутат.