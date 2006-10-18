Террорист под Генпрокуратурой ”обезврежен”

Сотрудникам правоохранительных органов удалось мирным путем урегулировать инцидент с человеком, который угрожал взорвать себя сегодня под стенами Генпрокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, с мужчиной, который оказался фермером АРХИПОВЫМ из Николаевской области, провел переговоры первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир ЕВДОКИМОВ. В результате чего фермер в сопровождении правоохранителй прошел в кабинет первого заместителя генпрокурора Сергея ВИНОКУРОВА и передал свои требования.

После этого, как отметили в пресс-службе ГПУ, АРХИПОВ в сопровождении заместителя министра поехал к зданию МВД.

По словам собеседника агентства, «подрывщик» выглядел спокойным.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, после получения сообщения об инциденте, СБУ предприняла меры адекватно ситуации с целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения последствий, которые бы могли нанести вред здоровью и жизни граждан, находившихся рядом с АРХИПОВЫМ.

К месту события были стянуты в спецподразделения МВД «Беркут», и спецподразделение СБУ «Альфа».

В то же время, как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, сегодня около 9.30 АРХИПОВ позвонил по телефону по номеру 01 и сообщил, что ему нужна встреча с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО по вопросу неправомерных действий сотрудников милиции в Николаевской области относительно его земельной собственности.

В 10.00 он уже позвонил по телефону по номеру 02 и сообщил, что оставил зеленый пакет со взрывчаткой на Киевском железнодорожном вокзале возле одной из касс. Работниками милиции это было проверено, пакет найден не был.

После этих действий АРХИПОВ поехал на ул. Резницкую, на которой расположено здание Генпрокуратуры, где держал в руке предмет, похожий на гранату, а также при себе, как оказалось, кроме этого, имел какую-то химическую смесь.

Следует отметить, что этот человек в прошлом году пытался сжечь себя под стенами ВР.