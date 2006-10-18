Москаль знает, ради чего депутаты рвут рубашки

Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ считает, что политическим силам в парламенте страны не выгодно придавать государственный статус русскому языку, поскольку, решив языковой вопрос, им не на чем будет спекулировать в ходе следующей избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.МОСКАЛЬ заявил сегодня журналистам в Симферополе, комментируя принятое Верховной Радой АРК обращение к руководству Украины с просьбой изменить статус русского языка.

По словам представителя главы государства, он не имеет никаких претензий к сегодняшнему обращению парламента Крыма, однако считает, что никакого результата от него не будет. "Это будет иметь нулевой результат, - сказал Г.МОСКАЛЬ. - Сегодня есть 226 голосов (у коалиции в ВР Украины есть необходимое для изменения законов количество депутатских голосов - УНИАН), да меняйте любые законы! Но сегодня никому это не выгодно".

Г.МОСКАЛЬ отметил, что если сегодня решить языковой вопрос и вопрос членства Украины в НАТО, то многие политические силы станут банкротами, так как им нечем будет "засорять головы" избирателей на выборах. "Я с многими депутатами говорил, которые выступали и рубашку рвали (требовали придания русскому языку статуса государственного - УНИАН), так они мне говорят, Геннадий Геннадиевич, не вовремя сейчас это принимать - впереди парламентские, президентские выборы, снять языковую тему и тему НАТО, о чем мы будем говорить избирателям - чем будем опилками им голову забивать? - сказал постпред Президента. - Если убрать тему языковую и тему НАТО в программах ряда политических партий - они просто станут банкротами".

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Крыма приняла обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю ВР Александру МОРОЗУ и главе Кабмина Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой придать русскому языку статус государственного в порядке, установленном Конституцией Украины, путем вынесения данного вопроса на всеукраинский референдум. Кроме того, крымские депутаты предложили закрепить за русским языком региональный статус в тех регионах, где он является языком большинства населения.