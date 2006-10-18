Томенко интересно, как Украина переживет зиму

Блок Юлии Тимошенко требует заслушать на этой неделе в парламенте информацию правительства о подготовке жилищно-коммунального хозяйства государства к отопительному сезону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая с трибуны парламента, заявил представитель фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, сегодня депутаты местных советов стали заложниками непрофессиональности и непоследовательности правительства и Министерства топлива и энергетики относительно подготовки к отопительному сезону.

Н.ТОМЕНКО отметил, что сейчас ни одна местная власть не знает реальной цены на газ, никто не может спрогнозировать, как будет обеспечиваться отопительный сезон в Украине.

«Мы пережили наиболее патриотичный «Нафтогаз Украины», теперь переживаем наиболее профессиональный «Нафтогаз Украины», - сказал Н.ТОМЕНКО.

«Мы должны здесь, в сессионном зале, услышать, какие переговоры сегодня ведет Минтопэнерго с Россией, какие условия ценовой политики и какую цену мы получим» - сказал депутат.

«Мы хотим, чтобы в сессионном зале все правительственные чиновники нам объяснили, как Украина переживет зиму», - добавил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, “или правительство нам скажет, что оно абсолютно не готово принимать решения, или мы с вами примем решение об абсолютной неподготовленности правительства проводить работу в этом направлении”.

В свою очередь, председатель Комитета ВР по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства, депутат из фракции БЮТ Юрий СЕРБИН заметил, что вследствие бездеятельность правительства в государстве сорван отопительный сезон. По его словам, регионы отчитываются, что отопительный сезон начался, но в действительности включено только автономное отопление, которое очень низкого качества. Депутат заметил, что это касается только объектов социальной сферы. По его словам, такая ситуация сложилась сейчас в Винницкой, Волынской, Днепропетровской и других областях. Председатель комитета заявляет, что руководители областей самостоятельно пытаются решить эту проблему, вместо этого на центральном уровне ничего не делается для полноценного начала отопительного сезона.

Ю.СЕРБИН подтвердил, что депутаты от БЮТ подготовили проект постановления парламента о заслушивании в пятницу информации правительства о состоянии подготовки ЖКХ к отопительному сезону. Он сказал, что соответствующий проект постановления уже зарегистрирован и будет обсуждаться на заседании профильного комитета.

Отвечая на вопрос журналистов, как можно было избежать такой ситуации, Ю.СЕРБИН сказал, что правительство объясняет затягивание полноценного отопительного сезона отсутствием точной цены на газ. В то же время он считает, что правительственные чиновники могли договориться о временной цене на газ на октябрь и начать процесс отопления, одновременно договариваясь с Россией о постоянной цене. Однако, этого сделано не было, сказал Ю.СЕРБИН.