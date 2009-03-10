У Кличко прогнозируют, что БЮТ опять будет кусать локти

Киевсовет проголосовал за бюджет, выполнение которого нереально. Так один из лидеров Блока Виталия Кличко, Председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский прокомментировал журналистам принятие решения о бюджете Киева на 2009 год.

«Общий объем поступлений планируется увеличить до 18,163 млрд грн. При этом не учитывается реальное финансовое состояние города. Уже сегодня можно спрогнозировать трехмиллиардное недовыполнение доходной части бюджета. А это – несвоевременно выплаченные зарплаты бюджетникам, отсутствие средств на муниципальные доплаты, лекарства, питание для школьников», - подчеркнул Андриевский.

По мнению политика, принятие этого нереального бюджета стало возможным благодаря голосам депутатов из фракции БЮТ.

«Обеспечив принятие нереального бюджета голосами БЮТ, Черновецкий именно на бютовцев возложит ответственность за его невыполнение. Ведь под угрозой окажутся социальные программы. При этом, за счет своего фонда мэр будет продолжать раздавать доли, а БЮТ в который раз будет кусать локти», - заявил политик.

Недостаточно оптимизирована, по словам Дмитрия Андриевского, и расходная часть бюджета-2009.

«Значительно сокращенно финансирования Шевченковского, Соломенского, Дарницкого и Святошинского районов. Для них не предусмотрены никакие муниципальные доплаты. В то же время сотни миллионов гривен закладываются на проектные работы и строительство разных центров мониторинга и обработки данных, строительство центров платного въезда в Киев и остановок с электронными табло. Все это еще раз свидетельствует, что приоритеты столичного бюджета-2009 определены неверно», - сказал Андриевский.