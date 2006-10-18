Завтра похоронят Юрия Оробца

Завтра, 19 октября, состоятся похороны народного депутата Юрия Оробца.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, с 10.00 до 12.00 в Доме учителя по адресу: ул. Владимирская 57, состоится гражданская панихида.

С 13.00 до 14.30 Ю.Оробца будут отпевать во Владимирском соборе.

В 15.30 на Байковом кладбище начнется траурный митинг, в 16.00 состоятся похороны.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член “Нашей Украины” Ю.Оробец погиб 16 октября в Киеве в результате ДТП.

В Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы тела погибшего сообщили, что причиной гибели Ю.Оробца стал инфаркт.