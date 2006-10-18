Януковичу донесли, что одеяло перетягивают

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал министров не нарушать балансовую целостность проекта бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил, открывая сегодняшнее заседание правительства.

«У меня сейчас есть информация, что некоторые министры ищут возможности, как говорят, перетянуть на себя немножко одеяла не так, как мы с вами утвердили бюджет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он указал на то, что у министерств будет возможность окончательно сбалансировать бюджет перед его подачей в парламент на второе чтение. Премьер отметил, что при разработке проекта бюджета не должно быть допущено снижение социальных расходов. «Мы не имеем права снижать социальные расходы ни на один процент, только увеличение социальных расходов», - сказал он. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что инновационное направление бюджета должно быть сохранено. Кроме того, по словам премьер-министра, правительство должно внимательно относиться ко всем замечаниям к проекту бюджета как со стороны парламента, так и со стороны Президента. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что перед подачей проекта бюджета в парламент правительство намерено рассмотреть проект документа с Президентом Украины. «Это решение будет общее. И перед тем, как подавать бюджет в парламент, мы обязательно рассмотрим этот бюджет сначала с президентом Украины, утвердим окончательно макроэкономические показатели, расходы, и потом будем подавать его в парламент», - резюмировал премьер.