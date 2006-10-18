Кучма на юбилее Баскова бил чечетку и пел «Ти ж мене пiдманула»
Певец в подарок получил золотые часы
Два года назад Леонид Кучма наградил певца Николая Баскова званием народного артиста Украины. Артист в долгу не остался, пригласил теперь уже экс-президента на свое тридцатилетие в московский зал торжеств «Safisa».
Кучма пожаловал на юбилей со своей супругой Людмилой.
- Все-таки я гарный украинский хлопец! У меня мама с Полтавщины, поэтому я очень рад видеть у себя в гостях президента Украины,- сказал почетным гостям Николай Басков.
- Бывшего президента, - поправил именинника Кучма.
- А для меня бывших не бывает! - отшутился Басков.
Довольный радушным приемом, Леонид Данилович первым «толкнул» тост.
- Моя жена говорит: «Тебе бы чуть-чуть таланта Баскова, не пошел бы в президенты! За твой талант, Коля! Ты очень редкий человек! - похвалил юбиляра экс-президент.
Супружеская чета подарила Николаю золотые часы ручной работы.
За праздничным столом Леонид и Людмила щедро угощались русской водочкой, закусывая фуа-грой, блинчиками с черной и красной икрой, а на горячее ели плов из баранины.
Обстановка праздника была очень непринужденной, поэтому как только зазвучала музыка, Кучма вытащил супругу на танцпол. Особо резво экс-президент бил чечетку под песню группы «Блестящие» - «А я все летала». А вторая половина экс-президента была больше вдохновлена восточным певцом Арашем, которому помогали развлекать публику соблазнительные исполнительницы танца живота.
В разгар вечера Леонид Кучма попросил Баскова исполнить с ним украинскую народную песню «Ти ж мене пiдманула». Мужчинам помогла любимая певица Кучмы Таисия Повалий. Следом за ней на сцену поднялась и Людмила Кучма.
- Рыжий запевала – это Кучма! - шутливо представил гостям песенный дебют политика Басков.
Экс-президент благодарно пожал руку имениннику, но потом все внимание Кучмы переключилось на опоздавшую на день рождения певицу Валерию.
- Как я вас люблю! От имени всех мужчин хочу вам сказать, Валерия, что вы не только красивая, но и сильная женщина! - отвешивал он комплименты певице.
- Вроде сегодня день рождения у Баскова, а не у Валерии, - шептались гости.
- Валерия, а как вашего мужа зовут? - неожиданно спросил у певицы Кучма.
- Иосиф! - ответила певица.
- Это он? Пригожин? По телевизору он на сто кило тянет, а в жизни такой худой! Это ты его так довела? – поинтересовался Кучма.
- Нет… Иосиф соблюдает диету, - оправдывалась Валерия.
Утихомирить политика смогла только его супруга: взяв Леонида Даниловича за руку, она повела мужа танцевать. С дня рождения Баскова Кучма уехал уже под утро.
Обком со ссылкой на КП в Украине