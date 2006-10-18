Кучма на юбилее Баскова бил чечетку и пел «Ти ж мене пiдманула»

Два года назад Леонид Кучма наградил певца Николая Баскова званием народного артиста Украины. Артист в долгу не остался, пригласил теперь уже экс-президента на свое тридцатилетие в московский зал торжеств «Safisa».

Кучма пожаловал на юбилей со своей супругой Людмилой.

- Все-таки я гарный украинский хлопец! У меня мама с Полтавщины, поэтому я очень рад видеть у себя в гостях президента Украины,- сказал почетным гостям Николай Басков.

- Бывшего президента, - поправил именинника Кучма.

- А для меня бывших не бывает! - отшутился Басков.

Довольный радушным приемом, Леонид Данилович первым «толкнул» тост.

- Моя жена говорит: «Тебе бы чуть-чуть таланта Баскова, не пошел бы в президенты! За твой талант, Коля! Ты очень редкий человек! - похвалил юбиляра экс-президент.

Супружеская чета подарила Николаю золотые часы ручной работы.

За праздничным столом Леонид и Людмила щедро угощались русской водочкой, закусывая фуа-грой, блинчиками с черной и красной икрой, а на горячее ели плов из баранины.

Обстановка праздника была очень непринужденной, поэтому как только зазвучала музыка, Кучма вытащил супругу на танцпол. Особо резво экс-президент бил чечетку под песню группы «Блестящие» - «А я все летала». А вторая половина экс-президента была больше вдохновлена восточным певцом Арашем, которому помогали развлекать публику соблазнительные исполнительницы танца живота.

В разгар вечера Леонид Кучма попросил Баскова исполнить с ним украинскую народную песню «Ти ж мене пiдманула». Мужчинам помогла любимая певица Кучмы Таисия Повалий. Следом за ней на сцену поднялась и Людмила Кучма.

- Рыжий запевала – это Кучма! - шутливо представил гостям песенный дебют политика Басков.

Экс-президент благодарно пожал руку имениннику, но потом все внимание Кучмы переключилось на опоздавшую на день рождения певицу Валерию.

- Как я вас люблю! От имени всех мужчин хочу вам сказать, Валерия, что вы не только красивая, но и сильная женщина! - отвешивал он комплименты певице.

- Вроде сегодня день рождения у Баскова, а не у Валерии, - шептались гости.

- Валерия, а как вашего мужа зовут? - неожиданно спросил у певицы Кучма.

- Иосиф! - ответила певица.

- Это он? Пригожин? По телевизору он на сто кило тянет, а в жизни такой худой! Это ты его так довела? – поинтересовался Кучма.

- Нет… Иосиф соблюдает диету, - оправдывалась Валерия.

Утихомирить политика смогла только его супруга: взяв Леонида Даниловича за руку, она повела мужа танцевать. С дня рождения Баскова Кучма уехал уже под утро.

Обком со ссылкой на КП в Украине