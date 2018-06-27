События недели: версия читателей УНИАН – "отмена" АТО, протесты в Москве и первые дни безвиза

На этой неделе наши читатели внимательно следили за тем, как власти наконец-то подняли вопрос о необходимости завершения антитеррористической операции и перехода к новому формату, признав, что военные действия, которые ведутся на востоке уже три года, переросли этот формат как по продолжительности, так и по масштабам проблем.

Первым об этом завил глава СНБО Александр Турчинов, отметив, что пришло время для определения нового правового формата, который позволит защитить Украину от гибридных средств войны, применяемых против нас Россией, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченные рамки АТО. По мнению Турчинова, пора уже четко признать территории «Л/ДНР» оккупированными Россией и на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению.

Порошенко отреагировал на заявление Турчинова сообщением о том, что по его поручению уже был разработан законопроект под названием «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса». Он заверил, что законопроект базируется на условиях Минских договоренностей и охватывает целый ряд мер и шагов, которые нужно будет совершить для возвращения оккупированных территорий под контроль Киева.

На данный момент законопроект дорабатывается и в ближайшие дни должен быть внесен на рассмотрение в Раду. Однако о самом интересном – каким именно образом планируется завершить АТО и начать этап нового использования ВСУ, пока неизвестно.

Немного позже свет на этот вопрос пролил один из нардепов от БПП и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. По его словам, законопроект о переформатировании АТО предусматривает введение военного положения на отдельных территориях и их освобождение от оккупантов.

Винник уточнил, что в законе будет четко написано, что территории нужно сначала освобождать, а уже потом реинтегрировать. По его словам, при условии неприменения Россией авиации, перспектива освобождения Донбасса будет реальной. А вот активных действий по Крыму в ближайшее время предприниматься не будет. При этом он высказал сомнение в том, что такой закон будет принят Радой.

По поводу этого документа он вообще наговорил много чего интересного, рекомендую почитать здесь.

В свою очередь глава МВД Аваков, который выступил с поддержкой самой идеи пересмотра статуса АТО, выразил убеждение, что конфликт на Донбассе будет решаться не на линии соприкосновения, а «через политическое давление на агрессора и политическое урегулирование».

Кому верить, не понятно. Видимо, наверху еще сами окончательно не определились, какой позиции отдать предпочтение – «ястребам» или «голубям». И здесь я хочу согласиться с сомнениями нардепа Винника: Рада вряд ли пропустит закон, который подразумевает силовое решение проблемы оккупированного Донбасса. Просто не хочется верить в то, что в Украине в скором времени могут возобновиться активные боевые действия.

Впрочем, все это - гадание на кофейной гуще. Сложно говорить о том, чего пока еще нет, поэтому предлагаю дождаться итогового варианта законопроекта о переформатировании АТО и реинтеграции Донбасса.

Еще одной темой, интересовавшей наших читателей на это неделе, стали массовые протесты в Москве и других российских городах в день России. Возмутителем спокойствия, как всегда, стал единственный российский оппозиционер Алексей Навальный, карательные меры в отношении которого пока заключаются в регулярных арестах, а не пулей в спину недалеко от Кремля.

По его призыву на антикоррупционные митинги вышли тысячи людей, что для современной России - довольно редкое явление. Протесты проходили под лозунгами «Путин-вор, уходи» и «Медведева – в отставку». Видимо, ценителей «путинской стабильности» потихоньку начинает раздражать та яма, в которую скатилась страна. А фильм про сказочные богатства Медведева под названием «Он вам не Димон» всерьез разозлил еще не разучившихся думать россиян, менее подверженных влиянию пропаганды, чем другие их соотечественники.

Путинские опричники были готовы к такому повороту событий, заранее согнав к местам проведения митингов автозаки и выгнав «охранять порядок» в Москве тысячи омоновцев. Улица в столице РФ, где должен был пройти митинг против коррупции, также была перекрыта до начала мероприятий. Навальному не оставались ничего другого, как объявить о сборе в другом месте, не согласованном властями.

Впрочем, сам оппозиционер на митинг не дошел. Его спаковали в автозак сразу при выходе из дома, обвинив в призывах к гражданам участвовать в несогласованной акции и, в итоге, «влепили» 25 суток ареста.

Долго томиться одному в полицейских застенках ему также не пришлось. Российская полиция стала массово проводить выборочные задержания во всех городах и к вечеру тысячи несогласных с «мудрой» политикой Путина и его камарильи очутились в полицейских автозаках. Местами даже вспыхивали потасовки с полицией (что для современной России вообще неслыханно), применялся слезоточивый газ, а спины и конечности особо недовольных «домиком для уточки» Медведева активно выравнивались полицейскими дубинками.

Вообще, утка стала «главным героем» антикоррупционных протестов, которые проходят в России. На митинге в Петербурге активисты запустили в толпу большую резиновую уточку, которую протестующие весело подбрасывали в воздух. Однако, полиция ликвидировала «нарушителя», оперативно проведя ее задержание.

Доходило и до других абсурдных и курьезных случаев – в некоторых городах особо ретивые полицейские задерживали людей, просто молча стоящих с российскими флагами. А в Москве под раздачу попал даже сторонник Путина, радовавшийся задержаниям и рассказывавший, мол, пусть Путин уносит столько, сколько сможет. Благодарные слушатели так и не узнали, что именно имел в виду этот человек, поскольку на середине его пламенной речи о прекрасном президенте России его спаковали и отнесли в автозак. Может, после этого он изменит свое мнение о своем президенте.

На стороне «темных сил» на российских митингах всплыл и такой известный в Украине персонаж как майор Кусюк – экс-командир киевского «Беркута», руководивший разгоном студентов в ноябре 2013 году и подозреваемый в причастности к убийствам на Майдане. Теперь он руководит московскими омоновцами и избивает москвичей. На появление «старого знакомого» в новом обличье украинские пользователи соцсетей моментально отреагировали валом шуток и фотожаб. Некоторые даже предположили, что Кусюк является скрытым бандеровцем, засланным казачком, получившим задание от украинской хунты избить как можно больше москалей :-).

Если серьезно, то у меня все эти более-менее массовые митинги в России, которых там практически не было со времен Болотной площади, вызывают двоякие ощущения. С одной стороны, радует, что россияне потихоньку сбрасывают с глаз пропагандистскую пелену. А с другой, как всем известно, ничего не бывает страшнее русского бунта - бессмысленного и беспощадного. Как бы и нас потом не зацепило, когда там «рванет».

Приятным событием этой недели, за которым пристально следили наши читатели, стало вступление в силу решения о введения безвизового режима Украины с ЕС. Европейские политики не скупились на жизнерадостные заявления о том, что Украине и ЕС скоро станут одной семьей, а этот великий день запомнится навсегда.

Порошенко, в свою очередь, не забыл отпустить шпильку в адрес Москвы, рассказав, что безвизовый режим с Европейским Союзом знаменует окончательный разрыв Украины с авторитарным «русским миром» и процитировал отрывок из стихотворения русского поэта Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

При этом он отдельно обратился к тем россиянам, которые «находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины» словами Пушкина «Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена».

На этом бы ему и остановиться, но Порошенко, на радостях, понесло, и он начал рассказывать, что теперь каждый украинец «может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу». Возьму на себя смелость и поправлю нашего президента – быть может, каждый украинец этого хочет, и безвиз открывает эту возможность, но не каждый украинец пока может ею воспользоваться.

Для тех же, у кого желания совпадают с возможностями, УНИАН сделал ролик «Доступная Европа: топ-5 самых дешевых городов ЕС, где необходимо побывать «безвизовому» украинцу». Наслаждайтесь!

На этом фоне наши читатели пропустили заявление главы СБУ Василия Грицака о необходимости введения уголовной ответственности за «вражескую пропаганду» в СМИ и бойкота пятой колонны РФ в информационном пространстве Украины.

Идея, безусловно, прекрасная. Однако, как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад. В наших реалиях, при существовании несовершенных демократических институтов, отсутствии внятной системы контроля власти и силовиков со стороны общественности, в причастности к «пятой колонне» и распространении «вражеской пропаганды» можно обвинить одних, а завтра - уже других. А это прямая дорога в такую дыру, из которой выкарабкаться потом будет очень сложно.

Также наши читатели пропустили еще одно, довольно важное, сообщение, свидетельствующее о деградации школьной системы образования. В Украине в последние годы наблюдается резкое сокращение абитуриентов, выбирающих на ВНО такие точные науки как физика, химия и математика. Это уже начали ощущать на себе педагогические вузы, в которых недобор на физмат наблюдается даже на бюджетные места, что, в скором времени, аукнется еще большей нехваткой учителей по этим предметам.

Например, в 2013 году на тестирование по физике зарегистрировались почти 70 тысяч абитуриентов. В 2017 году этот показатель рухнул до 26 тысяч. Такая же печальная тенденция наблюдается и химией: в 2013 году на тестирование по этому предмету зарегистрировалось более 50 тысяч челок, а в 2017 году - меньше 25 тысяч.

С этим надо что-то делать, иначе в Украине останутся одни гуманитарии. При всем уважении к знатокам языков и истории, мы можем скатиться на обочину современного технократического мира и новые эйнштейны и хокинги будут появляться в других странах.

Напоследок, расскажу вам о лучшей новости из мира курьезов за эту неделю, вызвавшей самый громкий смех в редакции сайта УНИАН. В США мужчина ограбил банк ради того, чтобы спрятаться в тюрьме от своей собственной жены. Однако его хитроумный план отдохнуть от второй половины в уютной камере разрушил зловредный суд, который выписал мужчине штраф и отправил назад к жене на 6 месяцев домашнего ареста.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН